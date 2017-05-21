بنتلي تقدم مجموعة إكسسوارات مبتكرة لعشّاق الصيد بالصقور

ابتكرت شركة Bentley مجموعة إكسسوارات رائعة لعشّاق رياضة الصيد بالصقور، وذلك من خلال تقديم نسخة Bentayga Falconry من Mulliner.

تحتوي Bentayga Falconry، التي تم تصنيعها يدوياً من قِبَل قسم Mulliner المتخصّص بتصميم التجهيزات الشخصية لسيارات Bentley، على وحدة مميّزة في الجهة الخلفية للسيارة تشتمل على جميع التجهيزات اللازمة للتمتّع برحلات صيد ممتعة بالصقور.

ومن أبرز ما يميّز Bentayga Falconry من Mulliner وحدتان مستقلّتان مسكوّتان بنسيج الفلّين الطبيعي، وهما عبارة عن منصّة طيران رئيسية وصندوق للمرطّبات. وقد تم تركيب هاتين الوحدتين على دُرْج متحرّك يتيح سهولة الوصول إليهما. ويوجد في داخل وحدة الطيران الرئيسية دُرْج خاص مكسو بقشرة بلون Piano Black عليه شعار الصقر الشروقي، وهو يحتوي على هوائيات تعقب بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، مجموعة أدوات، قيود لربط الطيور، وسكّين Buck طوله 3.5 بوصة بمقبض خشبي.

وأسفل هذه الوحدة يوجد دُرْج تخزين مخفي من إنتاج شركة Hotspur محفور عليه بالليزر ويضم أقساماً مستقلّة تحتوي على وحدة تعقّب الطيور بنظام GPS، ومنظار مكبّر، وأغطية لرؤوس الطيور وقفّازات مصنوعة يدوياً من الجلود. أما صندوق المرطّبات فيحتوي على ثلاث زجاجات معدنية وأكواب متينة، إضافة لملاءة وفوط منعشة للوجه.

وهناك مسندان منفصلان لوقوف الطيور مخزّنان في صندوق خاص مكسو بنسيج الفلّين الطبيعي يتم تركيبهما في تجويف صلب مدمج في جانب صندوق المركبة. كما تم بعناية دمج غطاء حماية لأرضية الصندوق والعتبة الخلفية - مصنوع أيضاً من الفلّين - في الجزء الخلفي من مركبة Bentayga‏. وباستخدام هذه الميّزة التي يمكن تغيير اتجاهها بالتلازم مع مسند وقوف الطيور المدمج في السيارة، يمكن لهواة الصيد بالصقور أن يعدّوا صقورهم في مكان مريح ومظلّل.

أما داخل مقصورة Bentayga المكسوّة من Hotspur فيوجد مسند لوقوف الطيور يمكن فكّه ويُستخدَم لنقل الطيور، إضافة لوجود رباط خاص وكل هذا ضمن مسند الذراع الأوسط، الأمر الذي يُعدّ نموذجاً فخماً يعكس مهارة Mulliner الفائقة في استخدام أخشاب الزينة. وقد تم ابتكار مشهد خلفية الكثبان الصحراوية التي يحلّق فيها أحد صقور الشروقي باستخدام 430 قطعة منفصلة من الخشب تم جلبها من مختلف أنحاء العالم، واستغرق تصنيعها يدوياً تسعة أيام كاملة.

تعليقاً على هذا، قال جيوف داودينغ، مدير قسم Mulliner: "إن Bentayga Falconry تُظهر ما يمكن تحقيقه بفضل مهارات الحرفيين البارعين لدينا. فبإمكانهم ابتكار حلول أنيقة وفخمة تُنفَّذ بمواصفات خاصة لتتناسب مع أي أسلوب حياة أو أي هواية من الهوايات. والصيد بالصقور تُعتبَر رياضة الملوك في الشرق الأوسط، ولذلك فقد كان من المهم للغاية أن تجمع مجموعة التجهيزات التي أنتجناها بين الفخامة والعملانية والمتانة لتنال إعجاب العملاء ذوي المكانة الرفيعة في المنطقة وفي مختلف أنحاء العالم."



وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، فقد تم اختيار فصيلة صقر الشروقي تحديداً لتزيّن اللوحة الخشبية التي صمّمها قسم Mulliner في مركبة Bentayga Falconry، وهي الفصيلة التي يتم استخدامها للصيد على مدار آلاف السنين، كما أنها لا تزال واحدة من أكثر أنواع الطيور التي يُقبِل الصيّادون على اقتنائها ومن أكثر الطيور قيمة اليوم، حيث تبلغ أسعار بعض الطيور الاستثنائية منها ما يصل إلى 1,000,000 دولار أمريكي.

تتميّز الكسوات الخشبية من إنتاج Mulliner بأن أي منها لا تماثل الأخرى مطلقاً، كما أن المهارة الواضحة للحرفيين الذين يعملون في المصنع الموجود في مدينة كرو تبدأ أساساً من اختيار قطعة الخشب الصحيحة بناءً على مواصفاتها الفريدة، مثل تشكيلات أخشاب Lacewood التي تحاكي شكل رمال الصحراء المتموّجة بفعل الرياح.

أما بالنسبة لصورة الصقر نفسها، فقد تم الوصول إلى شكل كل ريشة عبر قطع هذا الشكل من قشرة خشبية ذات نوع خاص. تأتي بعد ذلك عملية التظليل الرملي (وهي أسلوب تقليدي في الحِرَف اليدوية يزيد من وضوح التفاصيل) لكي تضفي تدرّجاً داكناً أكثر على أطراف الأجنحة، مما يولّد شكل الظلال ويوحي بوجود عمق في الصورة.

وكل قطعة خشب من القطع الـ430 المكوِّنة لصورة صقر الشروقي الخشبية المطعّمة قد خضعت لأربع عمليات منفصلة من القَطع، التظليل الرملي، الضغط والقَطع المزدوج، قبل أن يجري تجميعها يدوياً على مدى تسعة أيام.

وقبل إخضاع الصورة المطعّمة لمرحلتي الضغط والطلاء، يتم إجراء عدّة فحوصات تحت عدسات تكبير لضمان أن كل قطعة قد تم تركيبها على أكمل وجه، وأن اتجاه الحبوب وظلال الرمال منتظمة ومتناسقة.

وقد جرى استخدام أخشاب من مختلف أنحاء العالم لصنع هذه القطع بما في ذلك أخشاب الكستناء، الكينا، البهشية، السنديان، القيقب، الدردار والدلب‏.



تُجري Mulliner باستمرار أبحاثاً للوصول إلى مواد جديدة تتميّز بالفخامة والاستدامة والعمر الطويل لاستخدامها في الطرازات والإكسسوارات التي تُصمَّم وفقاً لرغبات العميل الخاصة.

وبالنسبة للباقة المخصّصة لرياضة الصيد بالصقور، تم اختيار نسيج الفلّين الطبيعي لتزيين العناصر المختلفة نظراً لملمسه الفاخر وخصائص الدفء والاستدامة التي يتمتّع بها. فهذا النسيج يتميّز بكونه طبيعياً وتسهل العناية به، وذلك بفضل عمره الافتراضي الطويل مما يتناسب تماماً مع البيئات القاسية والوعرة.

يُصنع نسيج الفلّين الطبيعي من ألواح رقيقة من خامة الفلّين التي يتم استخراجها بطريقة تراعي متطلّبات استدامة البيئة، والتي تُظهِر الأشكال الطبيعية التي تتميّز بها هذه الخامة الممتازة.

ويُعدّ دُرْج التخزين من إنتاج شركة Hotspur المحفور عليه بالليزر والمستخدَم لمواءمة الوحدات عنصراً جديداً يقدّم لمحة حديثة وأنيقة عن الملامح الكلاسيكية المميزّة لسيارات Bentley. وبفضل استخدام أحدث تقنية للحفر بالليزر، المماثلة لتلك المستخدَمة في المنتجات الجلدية الفخمة، فإن دُرْج التخزين يظهر بلمسات نهائية تقنية على شكل خلايا قرص العسل تتناغم مع شكل الدُرج.



لم يحدث من قبل أن جمعت مركبة بشكل مترابط بين الفخامة الأصلية والقدرة على قيادتها إلى أي مكان.

وقد صُنِعت Bentayga من أجل أولئك الذين يسعون للحصول على الفخامة دون أي قيد أو شرط، وهي مركبة قوية تُصنع حسب رغبات كل عميل وتمتاز بسحرها الخلّاب. كما إنها توفر تجربة القيادة الحقيقية التي تشتهر بها Bentley حتى في أقسى البيئات، وترتقي بالفخامة إلى مستويات جديدة ولا تقيّدها الظروف المناخية أو طبيعة وظروف الأرض التي تسير فوقها.

وتوفر المركبة أوسع مجموعة يمكن أن تحظى بها أي سيارة من إعدادات القيادة على كل من الطرق المعبّدة والوعرة وذلك من خلال ’وضعية ديناميكيات القيادة‘ (Drive Dynamics Mode) من شركة Bentley و’إعداد الاستجابة للطرق الوعرة‘ (Responsive Off-Road Setting) المتوفر اختيارياً. وتتوفر حتى ثماني وضعيات تتيح للسائقين اختيار الإعداد الديناميكي المثالي لظروف السطح أو الطريق أياً كانت بمجرّد إدارة قرص اختيار الإعدادات. وتُدعّم مرونة هذه المركبة مجموعة من المزايا الأخرى مثل ’وضعية القيادة الديناميكية‘ (Bentley Dynamic Ride) من Bentley (نظام التحكّم الفعّال لمنع الانقلاب والذي يتم تشغيله كهربائياً وبقوّة 48 فولت) و’نظام التوجيه المعزّز كهربائياً‘ (EPAS).

أما ’إعداد الاستجابة للطرق الوعرة‘ فيسمح للسائق اختيار الإعدادات المناسبة للمركبة وذلك لمجموعة متنوّعة من أسطح الطرق الوعرة، بينما تعرض ’لوحة معلومات السائق‘ (Driver Information Panel) باقة من المعلومات المتعلّقة بدرجة الانحدار والميل، والحركة المفصلية للعجلات، وزاوية التوجيه، واتجاه البوصلة والارتفاع.

وكما هو الحال في جميع مركبات Bentley، تأتي Bentayga مزوّدة بنظام تعليق هوائي متعدّد الوضعيات. وتتوافر لسائق Bentayga أربع وضعيات ليختار من بينها:

High 2 ،High 1، Normal وLow. وعلى سبيل المثال، يمكن تحديد الوضعية المرتفعة High 2 يدوياً عند القيادة فوق أسطح وعرة بدرجة كبيرة. كما يستطيع العملاء خفض التعليق الخلفي باستخدام مفتاح في صندوق الأمتعة لتسهيل التحميل وسحب المقطورة.