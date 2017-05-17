فورد ستسرح عشرين الف﻿ موظف

(أ ف ب) – تنوي مجموعة فورد الاميركية لصناعة السيارات الغاء آلاف الوظائف في العالم بهدف توفير الاموال وتحسين مردودها، كما ذكر مصدر قريب من الملف لوكالة فرانس برس ليل الاثنين الثلاثاء.

واضاف المصدر ان ثاني مجموعة اميركية لانتاج السيارات في المبيعات ستعلن عن قرارها الغاء هذه الوظائف في الايام المقبلة. وتابع المصدر ان فورد التي يعمل فيها 202 الف شخص حاليا ستسرح عددا يمكن ان يصل الى عشرين الف موظف، اي نحو 10 بالمئة من العاملين فيها، مؤكدا بذلك معلومات نشرتها صحيفة “وول ستريت جرنال” في هذا الشأن.

وقال ان فورد التي يتعرض رئيس مجلس ادارتها مارك فيلدز للضغوط من قبل المساهمين لتوضيح استراتيجيته، تأمل في توفير ثلاثة مليارات دولار اعتبارا من السنة الجارية، مما سيسمح لها بتحفيز ارباحها. وصرح ناطق باسم فورد لفرانس برس “لم نعلن بعد اي اجراء توفير يتعلق بالموظفين ولا نعلق على تكهنات”. واضاف مايك موران “ما زلنا نركز على ثلاث اولويات استراتيجية ستسمح يتحقيق نمو في الارباح (…) وخفض النفقات وتحسين الفاعلية جزء من هذا العمل”.