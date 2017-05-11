بوغاتي تفتتح أكبر صالة عرض لھا في دبي

افتتحت بوجاتي أكبر صالة عرض بوجاتي في العالم على طريق الشيخ زايد في وسط دبي. وتعد صالة بوغاتي دبي الخاصة بالمُ ص نع الفرنسي للسياارت الرياضية الفائقة هي الخامسة عشر في العالم التي تأتي بتصميم جديد للعلامة التجارية.

وشركة الحبتور للسياارت هي وكيل بوغاتي ال ا رئد في مجال المبيعات والخدمات في دولة الإمارت العربية المتحدة. وبنجاحها في تأمين 30 طلب اً لشيرون، تعد بوغاتي الإما ا رت العربية المتحدة الأكثر نجاحاً لإداركها بأهمية شبه الجزيرة العربية باعتبارها واحدة من الأسواق الرئيسية لمبيعات بوغاتي حيث مثلت المنطقة بشكل عام ٪26 من الطلبات التي تلقتها بوغاتي تشيرون. ولافتتاح العنوان الفاخر الجديد على الخليج العربي، أرسلت بوغاتي أقوى سيارة رياضية فائقة السرعة وأكثرها فخامة وتمي ا زً في العالم إلى دبي قبل أن تبدأ جولتها في المنطقة.

وبمناسبة الافتتاح الرسمي لصالة عرض بوغاتي الجديدة صرح الدكتور ستيفان برونغز، عضو مجلس إدارة شركة بوجاتي والمسؤول عن المبيعات والتسويق وخدمة العملاء قائلاً:"لقد عزّز الموقع الهام لصالة عرض بوغاتي S.A.S. للسيا ا رت الجديدة من تميُّزها، فالعديد من عملاء بوغاتي الدائمين يعيشون في هذه المنطقة. وبعض منهم يملكون مجموعات خاصة

تضم عدد من سيا ا رت "بوغاتي الرياضية فائقة الأداء. كما تعكس صالة العرض الجديدة الشغف للأداء والرفاهية والتميّز. الأمر الذي يجعلها منصة مثالية لعرض تشيرون وتكريم عملائنا المميزين ".

" كما نود أن نشكر شركة الحبتور للسيارت على هذه الإضافة ال ا رئعة لعلامتنا التجارية. كما أنّ نجاح شركة الحبتور للسيا ا رت يعتمد على الشغف والإحت ا رفية العالية التي تمثل بها الحبتور للسيا ا رت بوغاتي في الإما ا رت العربية المتحدة".



والجدير بالذكر أنّ شركة الحبتور للسياارت هي الوكيل الرسمي للعلامة التجارية الفرنسية الفاخرة في دولة الإمارت العربية المتحدة منذ عام 2006 وشريك خدمة بوغاتي منذ عام 2013 . و هنا يوجد أكبر أسطول لفيرون يضم حوالي 55 سيارة.

وأكّد السيد سلطان الحبتور، رئيس شركة الحبتور للسيا ا رت مدى فخر شركته بتمثيل العلامة التجارية ب وغاتي قائلاً: "إنّ الإما ا رت العربية المتحدة تسعى دائم اً إلى أن تكون في الطليعة،. لذلك فقد كان هدفنا هو افتتاح أكبر وأجمل صالة عرض بوغاتي في قلب مدينة دبي، حيث سيتمكن عملاؤنا من التمتع بهذه العلامة التجارية من كافة الجوانب. "

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أنشأت ب وغاتي الإما ا رت العربية المتحدة عالم بوغاتي في دبي لعملائها المتطلعين دوماً للتميّز، وذلك على مساحة 240 متارً مربع اً. والجدير بالذكر أنه ليست مساحة صالة العرض هي وحدها المثيرة للإعجاب. بل أيضاً يجسد المدخل تصميم حدوة الحصان الأسطوري الذي اشتهرت به بوغاتي ويبلغ ارتفاعه حوالي 4 أمتار.



أما داخل المبنى فيتم الترحيب بالضيوف في صالة مصممة خصيص اً لذلك ومجهزة بأثاث من مجموعة بوجاتي هوم. وهنا يمكن للعملاء أيض اً ضبط سيا ا رت تشيرون الخاصة بهم في جو يتسم بالخصوصية. إضافة لذلك، يتم عرض تصميم تشيرون وتقنياتها غير العادية في شاشات كبيرة. أما في قسم الت ا رث، فيمكن للزوار التعرف على قيم العلامة التجارية

بوجاتي وهي: الفن، الشكل، التقنية.