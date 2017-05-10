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سيارات ويخوت

كي سيتي -K-City مدينة كورية جديدة للسيارات ذاتية القيادة

أريبيان بزنس
الأربعاء، 10 مايو 2017
كي سيتي -K-City مدينة كورية جديدة للسيارات ذاتية القيادة

أعلنت حكومة كوريا الجنوبية ، أنها ستفتتح في أكتوبر العام الجاري أكبر مدينة متكاملة حول العالم مخصصة لاختبار السيارات ذاتية القيادة ستكون جاهزة كليا في منتصف عام 2018 .

 

وبحسب موقع “Korea Business Times”، فإن كلفة المدينة ستصل إلى 11 مليار وون كوري، وستكون المدينة على مساحة 360 ألف كلم، وستخدم المدينة عمليات تطوير وتجارب شركات مثل كيا موتورز و هيونداي بالإضافة إلى سامسونج التي بدأت خطوات جادة في هذا المجال. وتهدف كوريا بذلك لإزالة عقبات الحصول على تراخيص قيادة هذه السيارات وتجربة تقنياتها على الطرقات العامة.
وأوضح الموقع، أنه يجري حاليا بناء بنية تحتية متكاملة، ستكون شبيهة لما هو موجود بالشوارع العامة وهذا سيساعد على أن تكون الاختبارات أفضل من ناحية التكنولوجيا، فضلا عن  نواحي السلامة.
وستكون المدينة مهيئة بنظام ذكي مع بيئات مختلفة للقيادة مثل طرق سريعة وتقاطعات وممرات ومواقف جانبية ومواقف منفصلة لتنافس بضخامتها مشروع مماثل في مدينة ميتشيغان الأمريكية التي تقل بمساحتها كثيرا عن المشروع الكوري الجديد.

 

المدينة ستسعى لتأمين بيئة واقعية كما هو الحال في أي مدينة وستكون مهيئة بنظام ذكي مع بيئات مختلفة للقيادة مثل طرق سريعه وتقاطعات وممرات ومواقف جانبية ومواقف منفصلة وبنية تحتية متكاملة وهذا يعني انها شبيهة تماما بما هو موجود بالشوارع العامة وهذا سيساعد على أن تكون الاختبارات عملية اكثر سواء من ناحية التكنولوجيا او حتى من ناحية أمور السلامة .

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