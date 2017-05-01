شرطة دبي ترحب بأول سيارة لكزس ES350 هجينة في أسطولها

شهد اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور اللواء الدكتور محمد احمد بن فهد مساعد القائد العام لشؤون الاكاديمية والتدريب، والعقيد بدران الشامسي نائب مدير الإدارة العامة للتدريب وكيرس بوكستن المدير التنفيذي للكزس في الفطيم للسيارات والسيد سعود عباسي، مدير التنفيذي لتويوتا، والسيد يوسف الرئيسي، المدير العام للعلاقات الحكومية في الفطيم للسيارات، استلام أول سيارة لكزس ES350 هجينة صديقة للبيئة من شركة الفطيم للسيارات الموزع الحصري لسيارات لكزس، وذلك ضمن جهودهما المتواصلة لدعم خطة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الهادفة لاعتماد وسائل نقل صديقة للبيئة، وحلول النقل الخضراء، وتعزيز جهودها في تأمين نقل أكثر استدامة تماشياً مع رؤية الإمارات 2021م.

وأكد اللواء المري ان القيادة العامة لشرطة دبي تبذل جهودا حثيثة من أجل تحقيق السلامة والاستدامة البيئية ودعم الاقتصاد الأخضر وترسيخ مبادرة دبي الرامية إلى استخدام مركبات خضراء من أجل بيئة أكثر نظافة من خلال مركبات هجينة صديقة للبيئة.

وأوضح سعادة القائد العام لشرطة دبي أن إدخال المركبات الصديقة للبيئة للخدمة في الدوريات يأتي انطلاقاً من أهمية الاعتماد والاستخدام المستدام لجميع اشكال الطاقة المتجددة، وخفض نسبة الانبعاثات الكربونية وجميع المخلفات والانبعاثات السامة والضارة بالبيئة، مشيراً إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي سجلت العديد من المبادرات الرائدة التي تصب في حماية وتنمية البيئات الطبيعية، مثل زراعة أشجار القرم في منطقة رأس الخور التي أصبحت فيما بعد محمية طبيعية معترف بها عالميا، بالإضافة إلى العديد من مبادرات مكافحة تلوث الهواء من خلال تخفيف الازدحام المروري وضبط مواصفات وصيانة المركبات لتقليل الغازات العادمة، ومكافحة التلوث البحري بمعدات وزوارق جديدة ومتطورة، بالإضافة إلى مبادرة زراعة المليون شجرة في دبي وسيارات كهربائية خضراء للعمل في خدمة الموظفين والزائرين لمبنى القيادة، والتحاق سيارات خضراء صديقة للبيئة للعمل في الدوريات.

وتجدر الإشارة إلى أن السيارات الجديدة التي تم اطلاقها هي من نوع لكزس ES350 الصديقة للبيئة، وتمتاز باستخدامها تكنولوجيا متطورة ونظام تزود مزدوج للطاقة يشمل الوقود والكهرباء، كما تتميز بملاءمتها للاستخدام في جميع المهام.

من جهتها قامت الفطيم للسيارات، الموزع الحصري لسيارات تويوتا ولكزس وشاحنات هينو ومعدات تويوتا لمناولة المواد، الرائدة في النقل المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع شرطة دبي، بخطوة جديدة لدعم ومساندة المبادرات البيئة المستدامة تماشياً مع رؤية الإمارات 2021، وذلك من خلال تجربة قيادة مركبة تويوتا ميراي التي تعمل بتقنية خلية وقود الهيدروجين عديمة الانبعاثات.

ويشار إلى أن تويوتا ميراي، هي سيارة سيدان كهربائية رباعية الأبواب ذات حجم متوسط وأداء يضاهي أداء السيارات التقليدية التي تعمل بمحركات الوقود العادية. وخلافاً للمركبات الكهربائية العاملة على البطاريات، لا تحتاج هذه السيارة إلى إعادة شحن عن طريق وصلها بالشبكة الكهربائية، بل تُوّلد الكهرباء داخلياً باستخدام الهيدروجين، مما يتيح لها قطع مسافة تزيد على 500 كيلومتر.

أما لكزس فكانت قد مهدت الطريق أمام النقل الهجين في الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من سبعة أعوام، لتصبح اليوم الموزع الاكبر للسيارات الصديقة للبيئة، مقدمةً للعملاء والشركات الخيار الأكبر من المركبات الهجينة، وذلك من خلال طرازات LS وGS وRX وCT. وانضمت لكزس ES مؤخراً إلى المجموعة لتعزز موقع الفطيم للسيارات كشركة رائدة في النقل المستدام، وذلك عن طريق مساهمتها الملموسة التي تتمثل في طرح محركات أكثر نظافة واستدامة في البلاد.