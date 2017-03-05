يخوت بقيمة 100 مليون درهم من ﻿آرت مارين

كشفت ’آرت مارين‘ عن اختتام مشاركتها الناجحة في النسخة 25 من معرض دبي العالمي للقوارب حيث عرضت مجموعة من اليخوت تتجاوز قيمتها 100 مليون درهم إماراتي.

وقد أطلقت الشركة خلال المعرض بالتعاون مع مجموعة ’فيريتي جروب‘ أحدث الإصدارات من يخوت فيريتي FY550 في أول حضور لها عبر منطقة الشرق الأوسط. ويلبي اليخت الجديد متطلبات شريحة أوسع من العملاء نظراً لسعره التنافسي وتصميمه الرياضي من نموذج ’فلاي بريدج‘ الذي يحفل بسطح مفتوح و4 مرافق رئيسية، حيث يتضمن منصة للسباحة والغطس ومرآباً صغيراً للقوارب، إلى جانب منطقة مخصصة للجلوس في مقدمة القارب، ومنصة ملاحة وقيادة مزودة بأحدث الوسائل التكنولوجية.

كما تم الكشف عن قارب آخر بعنوان FSD 195 من إنتاج شركة ’فيريتي سكيوريتي آند ديفينس‘، إحدى فروع مجموعة ’فيريتي جروب‘ المتخصصة في إنتاج قوارب الأمن والدفاع. تم تصميم القارب من هيكل بطول 60 قدماً ومحرك يمكن أن تتجاوز سرعته 50 عقدةً لأكثر من 400 ميل. ويعتبر المعرض المحطة الثانية للتعريف بقارب FSD 195 بعد إطلاقه لأول مرة في معرض آيدكس/نافديكس بأبوظبي خلال الأسبوع الماضي.

يندرج معرض دبي العالمي للقوارب، الذي يحتفل بالذكرى 25 على تأسيسه، ضمن قائمة الفعاليات العالمية المرموقة المتخصصة في مجال اليخوت، والتي تحظى بمشاركة ودعم كبيرين من شركة ’آرت مارين‘ خلال 12 عاماً الماضية.

وقد عرضت ’آرت مارين‘ بالتعاون مع مجموعة ’فيريتي جروب‘ قارب FSD 195، إضافة إلى قوارب ’ريفا‘ من أنواع (إسيو، وأكواريفا، و76’ بيرسيو، إضافة إلى دومينو سوبر 88)، كما عرضت قارب نافيتا 33 من إنتاج شركة ’كاستوم لاين‘، وقارب فيريتي 550 الذي ظهر لأول مرة ضمن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بينما سيتم عرض يخوت من إنتاج شركة ’ سي آر أن‘ ضمن منصة العرض المخصصة الشركات الأعضاء في جمعية بناة اليخوت الفاخرة ’سايباس‘.

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، تتطلع شركة ’آرت مارين‘ لتوسيع حضورها في المنطقة عبر قسمها لإدارة المراسي الذي يشرف في الوقت الحالي على 8 موانئ بانتظار افتتاح 3 مراسي في المستقبل القريب خلال 2017. ويأتي هذا الطموح بعد نجاح الشركة في عرض قوارب من ابتكار ’ريفا‘ و’كاستوم لاين‘ في المنطقة، وامتلاكها عدداً كبيراً من الصفقات والطلبيات الواجب تسليمها في 2017.



وبهذه المناسبة، صرح جريجور ستينر، المدير التنفيذي لشركة ’آرت مارين‘: "إن قيام شركتنا بجمع كافة فئات ’فيريتي‘ لليخوت جاء في أفضل توقيت على الإطلاق خاصةً بعد أن أثبتت المنطقة وبالتحديد الامارات العربية المتحدة مكانتها المرموقة كأحد أهم مراكز الإبحار الترفيهي. الأمر الذي تزامن مع زيادة ملحوظة في عدد الأفراد من أصحاب الثروات الكبيرة، والذين يبحثون عن شراء يخوت ضخمة يتجاوز طولها الـ40 متراً. ونظراً للسمعة العطرة التي تحظى بها مجموعة ’فيريتي جروب‘ في عالم صناعة اليخوت الفاخرة والحديثة، نجد في قرارنا بتجديد علاقات التعاون بيننا أمراً سهلاً ومفيداً لكلا الطرفين".

وأضاف ستينر: "يعزز الجمع بين السمعة التي لا تضاهى للمراكب الفخمة والحديثة من مجموعة ’فيريتي جروب‘ وبين البصمة المؤثرة والتوسع الدائم لشركة ’آرت مارين‘ في المنطقة من علاقتنا مع هذه المجموعة التي نشأت منذ 2013".

ومن جانبه، قال ستيفانو دي فيفو، رئيس الشؤون التجارية في مجموعة ’فيريتي جروب‘: "حقق معرض دبي العالمي للقوارب لهذا العام نجاحاً كبيراً، وهو يمثل بالنسبة لنا فرصةً لمقابلة عملائنا من المنطقة، ويمكّننا من عرض أحدث ابتكاراتنا وتصاميمنا من مختلف علاماتنا التجارية. ونظراً لنجاح علاقتنا الوثيقة مع ’آرت مارين‘، الموزع المعتمد لنا في الامارات العربية المتحدة وعُمان وقطر ومصر والأردن ، نتطلع قدماً للمضي في العمل سويةً في المستقبل".

لا تكتفي ’آرت مارين‘ ببيع اليخوت الجديدة والمستعملة بل تقدم أيضاً خدمات مبيعات وموظفي خدمة لليخوت إضافة إلى خدمات إدارة المراسي، وقسم منتجات بحرية مسؤول عن التوزيع في المنطقة لعلامات تجارية أمثال ’ويليام تيندرز‘.