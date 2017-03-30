تويوتا تستدعي 2.9 مليون سيارة بسبب مشاكل متعلقة بالآمان

أعلنت شركة تويوتا أنها ستستدعي حوالي 2.9 مليون سيارة؛ بسبب مشاكل خاصة بالآمان، في أكبر استدعاء عالمي على الإطلاق.

واتجهت شركة تويوتا العاملة في قطاع صناعة السيارات، اليوم الخميس، إلى سحب عدد من سياراتها من السوق الاستهلاكي بعد الفضيحة الخاصة بمصرع ما لا يقل عن 16 شخصاً، جاء معظمهم في الولايات المتحدة، بسبب انفجار الوسائد الهوائية، والمصنعة من قبل شركة تاكاتا.

وشمل قرار سحب تويوتا لعدد من سياراتها أسواق الصين واليابان وأوقيانوسيا، وأقاليم أخرى بما فيها كورولا أكسيو سيدان.

وبحسب ما ذكره موقع "مباشر" فقد قالت الشركة إنه تم استرجاع حوالي 1.16 مليون سيارة مباعة في أوقيانوسيا والشرق الأوسط، في حين تم استدعاء 750 ألف سيارة من اليابان.

وأمرت سلطة النقل العالمية بسحب 100 مليون إصدار من وسائد تاكاتا من السوق، حيث اعتبر أن هذه الوسائد غير آمنة.

وفي ختام جلسة اليوم تراجع سهم تويوتا بنسبة 0.21%.

