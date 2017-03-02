"أدنيك" و"بريتش مارين" تعتزمان تنظيم معرض أبوظبي الدولي للقوارب

تعتزم شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" إطلاق "معرض أبوظبي الدولي للقوارب" بالتعاون مع مؤسسة "بريتش مارين" البريطانية حيث سيتم تنظيم هذا المعرض في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في شهر أكتوبر من العام 2018.

وتعد "بريتش مارين" الجهة المنظمة لاثنين من أبرز معارض القوارب البحرية في بريطانيا وهما معرض لندن للقوارب ومعرض ساوثامبتون للقوارب حيث يقام معرض لندن للقوارب في مركز "إكسل لندن" التابع والمملوك بالكامل من قبل شركة أبوظبي الوطنية للمعارض.

وأكد حميد مطر الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض ومجموعة الشركات التابعة لها، وفق وكالة أنباء الإمارات، أن المعرض الذي سيتم تنظيمه بالتعاون مع "بريتش مارين" سيمثل إضافة نوعية لقائمة الفعاليات التي ننظمها أو تستضيفها مراكز الشركة كما سيدعم قطاع السياحة البحرية في إمارة أبوظبي من خلال جمع الشركات العالمية والمحلية الرائدة تحت سقف واحد.

وأوضح الظاهري أن شراك"ادنيك" مع "بريتش مارين" ستسمح باستقطاب عدد كبير من المهتمين بقطاع السياحة البحرية وهواة الرياضات المائية الأمر الذي سيساهم في جعل معرض أبوظبي الدولي للقوارب أحد أنجح المنصات العالمية المتخصصة لعرض أحدث ما توصلت اليه الرياضات المائية ..مبينا أن شركة أبوظبي الوطنية اللمعارض تسعى من خلال تنظيم هذا الحدث العالمي إلى مواصلة النجاحات التي حققتها في استضافة المعارض العالمية المتخصصة وتوفير منصة فريدة تسلط الضوء على كل جديد في عالم صناعة القوارب واليخوت الفاخرة.