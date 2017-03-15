طرح مركبة رياضية جديدة متعدّدة الاستخدامات من بنتلي

أعلنت Bentley Motors عن طرح طراز Bentayga Mulliner، وهي المركبة الرياضية متعدّدة الاستخدامات (SUV) الأفخم في العالم.

فقد وضع قسم Mulliner التابع لشركة Bentley والمتخصّص بالتصاميم حسب رغبة العميل لمساته البارعة على مركبة Bentayga الحائزة على العديد من الجوائز البارزة، مما أوجد طرازاً فريداً جديداً وأرسى معايير جديدة من الفخامة القصوى في عالم السيارات.

وتسهم باقة من الميّزات الجديدة - بما في ذلك أعمال الطلاء ثنائية اللون الاختيارية، والعجلات الفريدة مقاس 22 بوصة، ومبرّد Mulliner للقناني، والمفهوم الجديد للمكوّنات الخشبية - في تعزيز التصميم العصري لطراز Bentayga المصقول ببراعة تامّة.

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، تضم Bentayga Mulliner محرّك W12 سعة 6 ليترات رائد بفئته من Bentley، وهي تجمع الكفاءة والدقة مع المستويات الفائقة من القوّة والعزم. وتُعدّ Bentayga المركبة الرياضية متعدّدة الاستخدامات (SUV) الأسرع في العالم حيث يولّد محرّكها 608 أحصنة و900 نيوتن -متر من العزم، مما يمكّنها الانطلاق من وضعية الثبات التام إلى سرعة 100 كلم/الساعة في غضون 4.1 ثواني والوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 301 كلم/الساعة.

يجري إنتاج هذا الطراز الرائد الجديد بأعداد محدودة جداً نظراً للطبيعة فائقة التطوّر والغنية بالأعمال الحرفية اليدوية الراقية للخصائص الداخلية الفاخرة. وسوف تصبح المركبة متوفرة للطلب بدءً من ربيع العام 2017.

تُعتبَر Bentayga Mulliner أكثر المركبات الرياضية متعدّدة الاستخدامات (SUV) فخامة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وسوف تلفت انتباه العملاء الذين يبحثون عن أفضل السيارات التي يمكنهم الانتقال بها إلى أية وجهة وتتمتّع بأفضل مستويات الأداء والراحة التي تتميّز بها Bentley.

ويقدّم هذا الطراز الجديد أعمال طلاء اختيارية رائعة ثنائية الألوان للمرّة الأولى في Bentayga. ولقد تم إنجاز اللمسات النهائية الأنيقة عبر اختيار أفضل نقطة توازن نسبي لتقسيمة الألوان، حيث يؤدّي التأثير الناتج عن هذا الأمر لظهور المقصورة وغطاء المحرّك كما لو أنهما عائمين. كما تعمل تقسيمة الألوان على تعزيز الشخصية القوية الفائقة لعلامة Bentayga التجارية وتعزّز حضورها القوي.

وتكتمل تحسينات التصميم الخارجي عبر عجلات Paragon جديدة سباعية الأذرع قياس 22 بوصة من Mulliner مجهّزة بمراكز عجلات عائمة، وشعار خارجي فريد، والإضافة القياسية لهيكل السيارة السفلي بلون الهيكل وشبكات المصد السفلي المطلية بالكروم اللامع.

في الداخل، جمعت Mulliner بين التصميم التقليدي والعصري للمقصورات الداخلية. وتبرز تقسيمة ألوان جديدة للمقصورة من تصميم Mulliner - حيث تحمل المقاعد الأمامية والخلفية لمسات نهائية بألوان مختلفة للجلود والتي تتوفر بسبعة أنماط مقترَحة للألوان - ما يكمّل أعمال الطلاء الخارجي الاختياري ثنائية الألوان. ويتم وضع لمسات نهائية على الجلود التي تجري حياكتها يدوياً وذلك من خلال التطريز الفريد والخياطة المتعاكسة من Mulliner.

تتضمّن ميّزات Mulliner المنفَّذة حسب طلب العميل مبرّد Mulliner جديد للقناني في الجزء الخلفي من المقصورة، والذي يتميّز بوجود حجرة تبريد مضاءة وكؤوس من كريستال Cumbria الشهير، ويتكامل كل هذا بشكل تام مع الكونسول الوسطي الخلفي المتناسق وذي القياسات الغنية.

وقد تم طرح الكسوة الخشبية الراقية من نوع Ombré Burr حصرياً لطراز Bentayga Mulliner. ويبيّن هذا الأمر انتقالاً فريداً بالأخشاب من الأسود إلى الجوزي مع التفاف الكسوة الخشبية حول المقصورة الداخلية، كما تحلّ لوحة بكسوة خشبية خاصّة مكان الواجهة القياسية للكونسول الوسطي.

وتسهم الإضاءة حسب المزاج التي تتضمّن 6 أوضاع مختلفة، إضافة إلى ألواح العتبات المضيئة من Mulliner ومصابيح الترحيب نوع LED من Bentley، في توليد بيئة محيطية ليلية فاخرة. كما تقدّم Bentayga Mulliner للعملاء فرصة ابتكار بيئة خاصّة بهم حسب الرغبة وذلك من خلال ميّزة My Mood التي تسمح للركّاب الاختيار من بين 15 لوناً مختلفاً، في الوقت الذي يتم أيضاً ضبط مستوى السطوع في الأبواب ومساند الأذرع وأماكن الأقدام.

يُعدّ نظام الصوت Naim for Bentley في Bentayga Mulliner الأكثر قوّة والأرقى جودة في فئته، حيث يتميّز بوجود 20 مكبّر صوت مع مضخّم صوت بقوّة 1950 واط و21 قناة.

وتسمح الميّزة الملائمة للتحكّم عن بعد بمناخ الركن بتبريد مقصورة المركبة عندما يكون المحرّك غير شغّال، بينما تتوفر أيضاً ستائر كهربائية للنوافذ الخلفية وحاجباً شمسياً مزدوجاً ضمن مواصفات أشعة الشمس Sunshine Specification.

كما تشتمل Bentayga Mulliner على تقنية القيادة الديناميكية Bentley Dynamic Ride – وهي أول تقنية في العالم للتحكّم الفعّال كهربائياً بمنع الانقلاب والتي تستخدم نظاماً غير مسبوق يعمل بقوّة 48 فولت. ويقوم هذا النظام فورياً بمواجهة قوى الانقلاب الجانبي أثناء الانعطاف ويضمن الحصول على أقصى تلامس بين الإطار والطريق لتوفير درجات رائدة بفئتها لثبات المقصورة وراحة الركوب، بالإضافة إلى مستويات التماسك الاستثنائية.

إلى جانب هذا، تأتي Bentayga مجهّزة بمجموعة صندوق Mulliner الفاخر (Linley Hamper by Mulliner) الاختياري الفريد، وهو يشتمل على برّاد وأدوات المائدة الصينية Linley المصنّعة بدقّة عالية حسب رغبات العملاء، والأواني الخزفية الراقية، وأكواب زجاج الكريستال ومساحة تخزين للسلع الجافة. ويمكن إزالة أقسام ذلك الصندوق واستخدامها كمقاعد من أجل الاستمتاع بالراحة أثناء التواجد في الخارج.

ومن الخيارات الأخرى الرائعة التي تتمتّع بها المركبة هناك ساعة Mulliner Tourbillon ذات الوظائف الميكانيكية من Breitling. وتُعدّ Mulliner Tourbillon أكثر الساعات تطوّراً حيث تتميّز بوجود 196 قطعة منفردة، كما تعمل أوتوماتيكياً من خلال آلية دورانية مخصّصة فائقة الدقّة ضمن المركبة. ويتم تصنيع هذه التحفة الفنية من الذهب الخالص (يستطيع العملاء اختيار الذهب الأصفر أو الأبيض أو الوردي) مع اختيار واجهة سوداء أو واجهة بلون عِرق اللؤلؤ ويتم تزيينها بثمان قطع صغيرة من الألماس.



