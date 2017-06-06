Arabian business
سيارات ويخوت

"النابوده" تعتزم تدشين معرض لدراجات هارلي ديفيدسون في الإمارات الشمالية﻿

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 6 يونيو 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
"النابوده" تعتزم تدشين معرض لدراجات هارلي ديفيدسون في الإمارات الشمالية﻿

أعلنت مجموعة النابوده للمشاريع اليوم عن تعاون استراتيجي مع العلامة التجارية العالمية هارلي ديفيدسون (ماركة مسجلة) لطرح مجموعتها المتميزة من الدراجات النارية والخدمات للمستهلكين في الإمارات الشمالية.

ويؤكد ذلك الإعلان التزام مجموعة النابوده للمشاريع بمواصلة تنويع أنشطتها وتنميتها في الإمارات العربية المتحدة وخارجها من خلال تطوير شركات وخدمات تضيف مزيداً من القيمة للمجتمع.

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، فإن التعاون بين مجموعة النابوده للمشاريع وشركة هارلي ديفيدسون العملاقة قد بدأ على المستوى العالمي قبل أكثر من ثلاث سنوات، وقد نجحت المؤسستان معاً في الارتقاء بمكانة كل من العلامتين التجاريتين لتوفير تجارب ممتعة للعملاء في فيتنام. وعقب نجاح ذلك المشروع الآسيوي قررت كل من مجموعة النابوده للمشاريع وهارلي ديفيدسون توسيع النطاق الجغرافي للعلامة التجارية هارلي ديفيدسون من خلال تدشين معرض للشركة في الإمارات الشمالية.

وبهذه المناسبة صرح بطي النابوده، نائب المدير التنفيذي للمجموعة التجارية بمجموعة النابوده للمشاريع: "إن تحالفنا مع هارلي ديفيدسون هو إضافة مهمة لمحفظة مجموعة النابوده ويتيح لها احتلال مكانة مرموقة وشهرة عالمية كعلامة تجارية لأسلوب الحياة. وتتكامل تلك العلامة مع غيرها من العلامات التجارية الشهيرة والناجحة في قسم المركبات بالمجموعة كما أنها تمثل إضافة قيمة وناجحة لتلك المجموعة من العلامات التجارية الرائدة".

وتشعر مجموعة النابوده للمشاريع بالتفاؤل إزاء تلك الإضافة الجديدة للعائلة، حيث أن سوق مبيعات الدراجات النارية لا يزال قوياً ومن المتوقع أن يظل محتفظا بتلك القوة. ويقول شين لينتون، المدير العام لهارلي ديفيدسون في الإمارات الشمالية "لقد نجحت كل من مجموعة النابوده للمشاريع وهارلي ديفيدسون في إنشاء مركز بيع وخدمة بالغ التطور والحداثة لخدمة عشاق هارلي ديفيدسون في كل أنحاء الإمارات العربية المتحدة. وكلا المؤسستين تشتركان في الالتزام القوي بالامتياز ومنهاج العمل الذي يستهدف خدمة المجتمع من خلال توفير الحلول والدعم الفني الاحترافي للعملاء. إننا نثق في قدرة فريقنا على توفير الخدمة التي تعكس جوهر قيمنا التي تستند إلى التراث والاستدامة وجودة الخدمة، وسوف نسعى إلى تحقيق ذلك عندما نستقبل عملائنا الاوائل اعتباراً من اليوم".

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

اتفاقية لمشروع أول معرض لسيارات "مرسيدس-بنز" و"إي أم جي" في جزيرة ياس

سيارة منحوتة بالكروم بمليون دولار في معرض أبوظبي

بالصور : مازيراتي تطلق سيارة جران توريزمو ومازيراتي ليڤانتي خلال معرض جنيف الدولي 2017

بالصور : الكشف عن أحدث السيارات الفاخرة من مرسيدس في معرض جنيف الدولي 2017

تعليقات

المزيد في سيارات ويخوت

إستدعاء مرسيدس – بنز سي إل كي SLK و سي كلاس موديل 2016

شاهد السيارة الطائرة التي ستولع الشعلة الأولمبية في طوكيو

فورد تستبدل رئيسها التنفيذي برئيس قسم السيارات ذاتية القيادة

بنتلي تقدم مجموعة إكسسوارات مبتكرة لعشّاق الصيد بالصقور

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

الأردن يقرر خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر ويلغي ترخيص الجزيرة

الخطوط المغربية تلغي رحلات عبر الدوحة إلى دول عربية

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »