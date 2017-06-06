"النابوده" تعتزم تدشين معرض لدراجات هارلي ديفيدسون في الإمارات الشمالية﻿

أعلنت مجموعة النابوده للمشاريع اليوم عن تعاون استراتيجي مع العلامة التجارية العالمية هارلي ديفيدسون (ماركة مسجلة) لطرح مجموعتها المتميزة من الدراجات النارية والخدمات للمستهلكين في الإمارات الشمالية.

ويؤكد ذلك الإعلان التزام مجموعة النابوده للمشاريع بمواصلة تنويع أنشطتها وتنميتها في الإمارات العربية المتحدة وخارجها من خلال تطوير شركات وخدمات تضيف مزيداً من القيمة للمجتمع.

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، فإن التعاون بين مجموعة النابوده للمشاريع وشركة هارلي ديفيدسون العملاقة قد بدأ على المستوى العالمي قبل أكثر من ثلاث سنوات، وقد نجحت المؤسستان معاً في الارتقاء بمكانة كل من العلامتين التجاريتين لتوفير تجارب ممتعة للعملاء في فيتنام. وعقب نجاح ذلك المشروع الآسيوي قررت كل من مجموعة النابوده للمشاريع وهارلي ديفيدسون توسيع النطاق الجغرافي للعلامة التجارية هارلي ديفيدسون من خلال تدشين معرض للشركة في الإمارات الشمالية.

وبهذه المناسبة صرح بطي النابوده، نائب المدير التنفيذي للمجموعة التجارية بمجموعة النابوده للمشاريع: "إن تحالفنا مع هارلي ديفيدسون هو إضافة مهمة لمحفظة مجموعة النابوده ويتيح لها احتلال مكانة مرموقة وشهرة عالمية كعلامة تجارية لأسلوب الحياة. وتتكامل تلك العلامة مع غيرها من العلامات التجارية الشهيرة والناجحة في قسم المركبات بالمجموعة كما أنها تمثل إضافة قيمة وناجحة لتلك المجموعة من العلامات التجارية الرائدة".

وتشعر مجموعة النابوده للمشاريع بالتفاؤل إزاء تلك الإضافة الجديدة للعائلة، حيث أن سوق مبيعات الدراجات النارية لا يزال قوياً ومن المتوقع أن يظل محتفظا بتلك القوة. ويقول شين لينتون، المدير العام لهارلي ديفيدسون في الإمارات الشمالية "لقد نجحت كل من مجموعة النابوده للمشاريع وهارلي ديفيدسون في إنشاء مركز بيع وخدمة بالغ التطور والحداثة لخدمة عشاق هارلي ديفيدسون في كل أنحاء الإمارات العربية المتحدة. وكلا المؤسستين تشتركان في الالتزام القوي بالامتياز ومنهاج العمل الذي يستهدف خدمة المجتمع من خلال توفير الحلول والدعم الفني الاحترافي للعملاء. إننا نثق في قدرة فريقنا على توفير الخدمة التي تعكس جوهر قيمنا التي تستند إلى التراث والاستدامة وجودة الخدمة، وسوف نسعى إلى تحقيق ذلك عندما نستقبل عملائنا الاوائل اعتباراً من اليوم".





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