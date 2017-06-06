كاسبرسكي لاب تدخل قطاع الأمن الإلكتروني للسيارات

أعلنت كاسبرسكي لاب عن دخولها قطاع الأمن الإلكتروني للسيارات من خلال توقيعها اتفاقية مع الشركة الألمانية أ في إل- AVL "AVL Software and Functions GmbH" وتأتي اتفاقية التعاون هذه لتطوير حلول الأمن الإلكتروني للسيارات، وقالت الشركة أنها ستتعاون مع الشركة الألمانية لابتكار تقنيات أمنية متطورة ومدمجة من خلال اتباع نهج شراكة تعاوني وشامل.

وتلفت كاسبرسكي إلى أنه هناك عدد متزايد من خصائص المركبات التقنية، مثل فحص السيارات عن بعد وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمعلومات الترفيهية، التي تستخدم قنوات الاتصال بين المركبات والسحابة الحاسوبية أو غيرها من البنى التحتية الإلكترونية. ومع أن تبادل البيانات من وإلى السيارة يتيح الكثير من الفرص التكنولوجية الجديدة، إلا أن هذه القنوات تتحول بشكل متسارع إلى أهداف للهجمات الإلكترونية. وفي ظل المخاطر المتنامية المتمثلة في اختراق السيارات وتهديد سلامتها وخصوصيتها وقيمها المالية، أصبح هناك ضرورة ملحّة لاتخاذ إجراءات منهجية ومؤسسية وتقنية لضمان حماية جميع خصائص المركبات.

وبهدف مواجهة تحديات الأمن الإلكتروني الناشئة خلال مرحلة تطوير الجيل المقبل من أنظمة السيارات، ستتعاون كاسبرسكي لاب و"AVL Software and Functions GmbH" معاً لابتكار تقنيات أمنية متطورة ومدمجة من خلال اتباع نهج شراكة تعاوني وشامل.