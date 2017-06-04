إستدعاء مرسيدس – بنز سي إل كي SLK و سي كلاس موديل 2016

جرى مؤخرا الإعلان عن استدعاء طرازين من سيارة مرسيدس، وأعلنت عن استدعاء طراز مرسيدس SLK لعام 2015 وعام 2016، وذلك بسبب مخاوف من عطل في برنامج التحكم بثبات السيارة -Electronic Stability Program, ESP، حيث يمكن أن يحافظ النظام على الضغط على المكابح بدرجة بسيطة من أحد أنظمة مساعدة السائق، مما قد يؤدي إلى تراجع سرعة السيارة، وارتفاع درجة حرارة المكابح ويقلص قدرات المكابح مما يزيد من احتمالات إصابة ركاب السيارة .

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية قد أعلنت مؤخرا وبالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس بنز، عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز طراز سي كلاس و اي كلاس و جي ال سي كلاس موديلات 2016 وذلك لبرمجة وحدة التحكم غير مطابقة لمواصفات المصنع ، ويأتي هذا الاجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .

وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .

وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات.