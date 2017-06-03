Arabian business
سيارات ويخوت

شاهد السيارة الطائرة التي ستولع الشعلة الأولمبية في طوكيو

أريبيان بزنس
السبت، 3 يونيو 2017

يدعم مهندسو تويوتا شركة كارتيفيتر - Cartivator- لتطوير السيارة الطائرة -سكاي دايف- SkyDrive- التي ستضئ الشعلة الأولمبية سنة 2020 في طوكيو بحسب رويترز. واستثمرت تويوتا قرابة 385 ألف دولار لتطوير السيارة.

وتتنافس شركات عديدة لتطوير سيارات طائرة مثل شركة أوبر تكنولوجي التي تنوي نشر أول سيارة أجرة بحلول سنة 2020 في تكساس ودبي.

 

 

المزيد من أخبار اليابان

تعليقات

المزيد في سيارات ويخوت

إستدعاء مرسيدس – بنز سي إل كي SLK و سي كلاس موديل 2016

فورد تستبدل رئيسها التنفيذي برئيس قسم السيارات ذاتية القيادة

بنتلي تقدم مجموعة إكسسوارات مبتكرة لعشّاق الصيد بالصقور

فورد ستسرح عشرين الف﻿ موظف

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

كم عدد المهندسين السعوديين العاطلين عن العمل؟

عبد الرحمن الأنصاري سفيرا عاما للسلام

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »