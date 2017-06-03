شاهد السيارة الطائرة التي ستولع الشعلة الأولمبية في طوكيو

يدعم مهندسو تويوتا شركة كارتيفيتر - Cartivator- لتطوير السيارة الطائرة -سكاي دايف- SkyDrive- التي ستضئ الشعلة الأولمبية سنة 2020 في طوكيو بحسب رويترز. واستثمرت تويوتا قرابة 385 ألف دولار لتطوير السيارة.
وتتنافس شركات عديدة لتطوير سيارات طائرة مثل شركة أوبر تكنولوجي التي تنوي نشر أول سيارة أجرة بحلول سنة 2020 في تكساس ودبي.
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