إفلاس شركة يابانية بسبب الوسائد الهوائية المتفجرة في السيارات

(أ ف ب) – أعلنت شركة تاكاتا اليابانية لتصنيع تجهيزات السيارات الاثنين إفلاسها بعد حملة مكثفة لسحب سيارات بسبب خلل في الوسائد الهوائية التي تصنعها، ما رتب عليها ديونا فادحة. وقال متحدث باسم الشركة في ختام اجتماع لمجلس الإدارة “أعلنا إفلاسنا لدى محكمة في طوكيو وفي الولايات المتحدة في آن”.
وأوضحت المجموعة في بيان أنها توصلت إلى اتفاق لبيع أنشطتها لشركة “كي سايفتي سيستمز″ الأميركية لتجهيزات السيارات، التي تملكها شركة “نينغبو جويسون إلكترونيك” الصينية، لقاء 175 مليار ين (1,4 مليار يورو).
من جهتها أعلنت الشركة الأميركية في بيان أنها “ستشتري الجزء الأساسي من أنشطة تاكاتا باستثناء بعض الأصول والعمليات المرتبطة بوسائد الأمان” التي أثارت الفضيحة. وتابعت أن العملية ستنتج “مجهزا من الطراز الأول يوظف حوالى ستين ألف شخص في 23 بلدا” واعدا بالحفاظ على موظفي تاكاتا ومصانعها في اليابان.
وتترك الشركة اليابانية خلفها ديونا تزيد عن ألف مليار ين (أكثر من 8 مليار يورو) بحسب صحيفة نيكاي، ما سيشكل أكبر إفلاس لشركة صناعية في اليابان خلال فترة ما بعد الحرب. وكانت الصحافة تحدثت في وقت سابق عن إفلاس وشيك، وأعلنت بورصة طوكيو على الإثر تعليق التعاملات على أسهر الشركة بانتظار “التثبت من صحة” المعلومات، وقد أفادت أن أسهم الشركة ستشطب من البورضصة في 27 تموز/يوليو. وواجهت الشركة التي تأسست قبل 80 عاما فضيحة بسبب خلل في الوسائد الهوائية تسبب بمقتل 16 شخصا على الأقل وأدى إلى سحب حوالى مئة مليون شركة في العالم، وهو أعلى رقم في تاريخ السيارات.المزيد من أخبار اليابان
استشارات طبية مجانية يقدّمها أطباء سعوديون
وزارة العمل السعودية تخصص الرقم "19911" لإستقبال إتصالات عملائها | أريبيان بزنس
الرياض: قرار قصر العمل في المولات على السعوديين والسعوديات يوفر 35 ألف فرصة عمل | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
مسلسل "سيلفي" يسخر من تيار الليبرالية السعودي | مجتمع | أريبيان بزنس
صـورة تباع كل ثانية مـن المحتوى الــذي يولده متصفحو إنترنت
صـورة تباع كل ثانية مـن المحتوى الــذي يولده متصفحو إنترنت