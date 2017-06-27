إفلاس شركة يابانية بسبب الوسائد الهوائية المتفجرة في السيارات

(أ ف ب) – أعلنت شركة تاكاتا اليابانية لتصنيع تجهيزات السيارات الاثنين إفلاسها بعد حملة مكثفة لسحب سيارات بسبب خلل في الوسائد الهوائية التي تصنعها، ما رتب عليها ديونا فادحة. وقال متحدث باسم الشركة في ختام اجتماع لمجلس الإدارة “أعلنا إفلاسنا لدى محكمة في طوكيو وفي الولايات المتحدة في آن”.

وأوضحت المجموعة في بيان أنها توصلت إلى اتفاق لبيع أنشطتها لشركة “كي سايفتي سيستمز″ الأميركية لتجهيزات السيارات، التي تملكها شركة “نينغبو جويسون إلكترونيك” الصينية، لقاء 175 مليار ين (1,4 مليار يورو).