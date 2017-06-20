فيلم السيارات الجديد "أوفردرايف" على شاشات السينما في الشرق الأوسط

تستعد صالات السينما في منطقة الشرق الأوسط لعرض واحد من أضخم الأفلام والإثارة والتشويق خلال عطلة هذا الأسبوع مع حلول عيد الفطر. ويبدأ عرض فيلم مطاردات السيارات المشوق أوفردرايف OVERDRIVE في معظم دول منطقة الخليج والعراق وعمان بتاريخ 22 يونيو، على أن يبدأ عرضه في مصر والكويت ولبنان بتاريخ 29 يونيو.

ويعد الفيلم من إبداع الفريق الذي سبق له أن قدم اثنين من أقوى الأفلام المشوقة وهما "تو فاست تو فيوريوس" (2003) و"تيكن" (2008)، كما أنه ينتمي إلى أفلام السرعة ومطاردات السيارات على نمط سلسلة أفلام السريع والغاضب. وإضافة إلى ذلك يتولى أدوار البطولة فيه اثنين من أبرز الممثلين الصاعدين وهما سكوت إيستوود (فاست أند فيوريوس 8، سويسايد سكواد)، وفريدي ثورب.

وكان سكوت إيستوود، ابن النجم المخضرم كلينت إيستوود، قد تمكن من إثبات نفسه باعتباره أحد أهم الممثلين القادمين بقوة لتأدية أدوار البطولة في أفلام التشويق والإثارة، وذلك بعدما شارك في بطولة اثنين من أضخم الإنتاجات السينمائية. كما يشارك أيضًا في بطولة الفيلم الممثلة آنا دي آرماس، والتي تضع بصمتها في هوليوود باعتبارها واحدة من أبرز الممثلات اللواتي يؤدين أدوار البطولة، وهي تشارك أيضًا في بطولة الفيلم المرتقب بلايد رانر 2049 الذي سيصدر في وقت لاحق من هذا العام، وتمثل فيه إلى جانب كل من هاريسون فورد وريان جوسلينج وجاريد ليتو وروبن رايت.