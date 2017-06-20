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سيارات ويخوت

فيلم السيارات الجديد "أوفردرايف" على شاشات السينما في الشرق الأوسط

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 20 يونيو 2017
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فيلم السيارات الجديد "أوفردرايف" على شاشات السينما في الشرق الأوسط

تستعد صالات السينما في منطقة الشرق الأوسط لعرض واحد من أضخم الأفلام والإثارة والتشويق خلال عطلة هذا الأسبوع مع حلول عيد الفطر. ويبدأ عرض فيلم مطاردات السيارات المشوق أوفردرايف OVERDRIVE في معظم دول منطقة الخليج والعراق وعمان بتاريخ 22 يونيو، على أن يبدأ عرضه في مصر والكويت ولبنان بتاريخ 29 يونيو.

ويعد الفيلم من إبداع الفريق الذي سبق له أن قدم اثنين من أقوى الأفلام المشوقة وهما "تو فاست تو فيوريوس" (2003) و"تيكن" (2008)، كما أنه ينتمي إلى أفلام السرعة ومطاردات السيارات على نمط سلسلة أفلام السريع والغاضب. وإضافة إلى ذلك يتولى أدوار البطولة فيه اثنين من أبرز الممثلين الصاعدين وهما سكوت إيستوود (فاست أند فيوريوس 8، سويسايد سكواد)، وفريدي ثورب.

وكان سكوت إيستوود، ابن النجم المخضرم كلينت إيستوود، قد تمكن من إثبات نفسه باعتباره أحد أهم الممثلين القادمين بقوة لتأدية أدوار البطولة في أفلام التشويق والإثارة، وذلك بعدما شارك في بطولة اثنين من أضخم الإنتاجات السينمائية. كما يشارك أيضًا في بطولة الفيلم الممثلة آنا دي آرماس، والتي تضع بصمتها في هوليوود باعتبارها واحدة من أبرز الممثلات اللواتي يؤدين أدوار البطولة، وهي تشارك أيضًا في بطولة الفيلم المرتقب بلايد رانر 2049 الذي سيصدر في وقت لاحق من هذا العام، وتمثل فيه إلى جانب كل من هاريسون فورد وريان جوسلينج وجاريد ليتو وروبن رايت.

ووفقا لبيان صحفي وصل أريبيان بزنس، يتضمن الفيلم الذي تزيد ميزانية إنتاجه على 30 مليون دولار أمريكي، سلسلة من المغامرات ومطاردات السيارات ضمن سياق مثير. وتدور الأحداث حول لصين شقيقين يسافران من جنوب فرنسا من أجل فرص جديدة، لينتهي بهما الأمر بمواجهة زعيم عصابة محلية ومجموعته النادرة من السيارات التي لا تقدر بثمن.

وبمناسبة العرض الأول للفيلم في صالات نوفو سينماز في دبي فستيفال سيتي، والتي شهدت عمليات تطوير شاملة مؤخرًا، يقام معرض أوفردرايف للسيارات الكلاسيكية على مدار 12 يومًا في منطقة الفعاليات الرئيس في  فستيفال سكوير، منطقة الفعاليات الرئيسية الذي يعد واحدًا من أرقى وأحدث مراكز التسوق في دبي. وينظم معرض السيارات بالتعاون مع دبي فستيفال سيتي ونوستالجيا للسيارات الكلاسيكية، معرض السيارات الكلاسيكية الذي يقع ضمن جادة السركال في دبي، ويقدم المعرض خمس سيارات كلاسيكية تظهر في الفيلم وهي: سوبرفورمانس  MK IIIكوبرا، وجاغوار فئة E 1971، وأوستن هيلي 1962، وفورد موستانج 1967، وفيراري 512 تيستاروسا 1993. ويمكن لمرتادي المركز التجاري مشاهدة السيارات مجانًا.

واحتفالًا بإطلاق الفيلم أعلنت نوفو سينماز، عن شراكة مع اتصالات لتمنح مشتركي برنامج عضوية مكافآت بسمات تخفيضًا مميزًا يصل إلى 50% على أسعار التذاكر بدءًا من 22 يونيو.

وقال ستيفن كليفر مدير مراكز التسوق في مجموعة الفطيم العقارية حول تنظيم معرض السيارات والشراكة مع فيلم أوفر درايف: " سيتمكن زبائن نوفو سينماز من الاستمتاع بمشاهدة اقوى الأفلام لهذا الصيف في صالات عرض نوفو سينماز في دبي فستيفال سيتي وتعلم المزيد عن السيارات الكلاسيكية أثناء تسوقهم واستمتاعهم بوجبات الطعام المتنوعة في وجهتنا المميزة."

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