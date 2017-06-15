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سيارات ويخوت

الإمارات للشحن الجوي تنقل أول سيارة مصممة ومصنعة في الإمارات إلى فرنسا

أريبيان بزنس
الخميس، 15 يونيو 2017
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الإمارات للشحن الجوي تنقل أول سيارة مصممة ومصنعة في الإمارات إلى فرنسا

نقلت الإمارات للشحن الجوي قسم الشحن التابع لطيران الإمارات أول سيارة مصممة ومصنعة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى فرنسا لتعرض خلال سباق التحمل "لومان 24 ساعة" 24 hours of Le Mans الشهير.

تم تصميم وتصنيع السيارة الرياضية "ديزاين-1" Design-1 في دولة الإمارات من قبل "جاناريلي أوتوموتيف" بالتعاون مع شركة "إكويشن كومبوزيتس" المحدودة وهي أول شركة في الدولة تحصل على ترخيص لتصنيع السيارات.

واستوحي تصميم " ديزاين-1" من سيارات الستينيات الكلاسيكية الرياضية التي تتميز بكونها خفيفة الوزن وسابقة لعصرها وقد صنعت باستخدام مواد مركبة ذات تكنولوجيا متقدمة، حسب وكالة أنباء الإمارات.

وتعاونت " الإمارات للشحن الجوي " في نقل السيارة "ديزاين-1" من دبي إلى ليون مع "برودكس العالمية" الشركة المتخصصة في مجال الشحن وخدمات النقل والخدمات اللوجستية والتخزين في مجالات عدة بما في ذلك صناعة الطيران والسيارات وتوفر الناقلة خدمة "الإمارات سكاي ويلز Emirates SkyWheels" المتخصصة لنقل السيارات ذات القيمة العالية.

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