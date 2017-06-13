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سيارات ويخوت

بالفيديو: شاهد “سيارة باتمان” بلوحات سعودية في شوارع دبي

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 13 يونيو 2017

لفتت سيارة تشبه سيارة أفلام باتمان (الرجل الوطواط -Batmobile)  في شوارع دبي أنظار الكثيرين وهي تحمل لوحات سعودية، وكانت السيارة قد عرضت بسعر للبيع بسعر 3.7 مليون درهم والتي تتميز بسرعتها التي تصل إلى 250 كم/سا، ويمكنها  الانطلاق من الصفر إلى 100/سا في أقل من 6 ثواني .

 

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