بالفيديو: شاهد “سيارة باتمان” بلوحات سعودية في شوارع دبي

لفتت سيارة تشبه سيارة أفلام باتمان (الرجل الوطواط -Batmobile) في شوارع دبي أنظار الكثيرين وهي تحمل لوحات سعودية، وكانت السيارة قد عرضت بسعر للبيع بسعر 3.7 مليون درهم والتي تتميز بسرعتها التي تصل إلى 250 كم/سا، ويمكنها الانطلاق من الصفر إلى 100/سا في أقل من 6 ثواني .

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