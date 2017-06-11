نجاة مقدم «توب جير» السابق من الموت بعد تحطيمه سيارة سعرها مليوني جنيه

نجا مقدم برنامج “توب جير” السابق ريتشارد هاموند من الموت عقب تعرضه احادث سيارة خلال تدريباته على السباق في حلقة من برنامج “ذا جراند تور” الذي تنتجه شركة أمازون. وذكر بيان عن البرنامج أن هاموند “خرج من السيارة قبل أن تنفجر وتشتعل بها النيران، وأصيب إصابة طفيفة وتم نقله إلى المستشفى بطائرة”.

وتظهر لقطات فيديو أنه فقد السيطرة على السيارة عند الالتفاف في منعطف حاد لتهوي السيارة في الزاوية إلى منحدر شديد وتشتعل فيها النيران.



ووفقاً لحساب جراند تور The Grand Tour على فيسبوك، فقد تمكن هاموند من الصعود إلى قمة تلة هيمبورج بواسطة سيارة رايماك كونسيبت ون - Rimac Concept One- الكهربائية والمصنوعة في السويد ويبلغ سعرها أكثر من مليوني جنيه استرليني، قبل أن يتعرض مقدم Top Gear السابق لحادث عنيف مجهول التفاصيل، والذي أدى إلى تحطم السيارة بالكامل. ونجا هاموند من الحادث بدون إصابات بالغة، حيث استطاع الخروج بمفرده من السيارة قبل أن تشتعل فيها النيران لتحترق بالكامل. وتم لاحقاً نقله إلى المشفى بواسطة طائرة هيليكوبتر. الجدير بالذكر أن سبب الحادث لا يزال مجهولاً حتى الآن، إلا أن جيريمي كلاركسون أكد أنه "أحد أسوأ الحوادث التي شهدها في حياته".

المزيد من أخبار المملكة المتحدة