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سيارات ويخوت

"فيات 500" تدخل متحف الفن الحديث في نيويورك بمناسبة بلوغها الستين

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 4 يوليو 2017
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"فيات 500" تدخل متحف الفن الحديث في نيويورك بمناسبة بلوغها الستين

بمناسبة مرور 60 عاما على طرحها للمرة الاولى في الاسواق، دخلت سيارة "فيات 500" الايطالية الشهيرة الى متحف الفن الحديث (موما) الكبير في نيويورك على ما ذكرت الشركة المصنعة لها الثلاثاء.

وقامت السيارة الصغيرة بأول جولات لها في الرابع من تموز/يوليو 1957 بحضور جوفاني انييلي الذي كان رئيسا لشركة "فيات" يومها، وفق موقع فرانس 24.

ومنذ ذلك التاريخ وحتى العام 1975 انتجت أكثر من 4,2 ملايين سيارة "فيات 500". وبعد توقف استمر حتى العام 2007، أعيد اطلاق هذه السيارة وخرجت مليونا وحدة جديدة من مصانع المجموعة الايطالية على ما أوضحت شركة "فيات كرايسلر اوتومومبيلز" (اف سي ايه) في بيان نشر على موقعها.

وقال مارتينو ستييرلي أحد مسؤولي دائرة التصميم في متحف "موما" في مقابلة مع صحيفة "لاستامبا" الايطالية التي تملكها مجموعة فيات إن "فيات 500 تجمع بين ابتكارات تكنولوجية مختلفة وشكل خارجي ناجح".

وأضاف "هذا الامر أرسى أسس نجاح هائل في السوق سمح لها بأن تصبح تصميما مرجعيا في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وساهمت هذه الاسباب كلها في قرارنا ضمها الى مجموعتنا الدائمة".

واشترى المتحف سيارة "فيات 500 اف" تعود الى العام 1968 وهو النموذج الاكثر مبيعا وشعبية في تلك المرحلة على ما اضافت الشركة.

ومن المقرر اقامة تجمع كبير لأصحاب سيارات "فيات 500" السبت المقبل في ليغوريا في شمال غرب ايطاليا احتفالا بمرور 60 عاما على طرح هذه السيارة الشهيرة.

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