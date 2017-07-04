"فيات 500" تدخل متحف الفن الحديث في نيويورك بمناسبة بلوغها الستين

بمناسبة مرور 60 عاما على طرحها للمرة الاولى في الاسواق، دخلت سيارة "فيات 500" الايطالية الشهيرة الى متحف الفن الحديث (موما) الكبير في نيويورك على ما ذكرت الشركة المصنعة لها الثلاثاء.

وقامت السيارة الصغيرة بأول جولات لها في الرابع من تموز/يوليو 1957 بحضور جوفاني انييلي الذي كان رئيسا لشركة "فيات" يومها، وفق موقع فرانس 24.

ومنذ ذلك التاريخ وحتى العام 1975 انتجت أكثر من 4,2 ملايين سيارة "فيات 500". وبعد توقف استمر حتى العام 2007، أعيد اطلاق هذه السيارة وخرجت مليونا وحدة جديدة من مصانع المجموعة الايطالية على ما أوضحت شركة "فيات كرايسلر اوتومومبيلز" (اف سي ايه) في بيان نشر على موقعها.