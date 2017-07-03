كروة: خدمة جديدة لحجز سيارات الأجرة عبر تطبيق في الإمارات

أعلنت شركة " كروة " العراقية ـ المتخصصة في تقديم خدمات التاكسي عبر التطبيق الهاتفي على غرار أوبر وكريم ـ الانضمام الى حاضنات ومسرعات الشركات الناشئة في عدد من البلدان العربية ومن بينها دولة الإمارات وذلك بعد نجاح تجربتها في العراق التي بدأتها شهر رمضان الماضي وحققت نجاحا كبيرا .

وقال د . سيف الجيبجي عضو مجلس إدارة كروة : بدأت بالفعل دراسة الانضمام الى حاضنة ومسرعة أعمال رأس الخيمة " تك تاون راك " ـ أول حاضنة للشركات الناشئة في إمارة رأس الخيمة ـ وذلك لتسريع وتقييم أفضل السبل لدخول سوق الإمارات المتطورة في مجال خدمات النقل التشاركي والتي شهدت ولادة ونموأكبر تطبيق للنقل التشاركي " كريم "

وأضاف الجيبجي إننا نعتزم بداية هذه الخدمة من الامارات الشمالية حيث إن تطبيقات حجز سيارات الأجرة تساهم في نمو قطاع النقل التشاركي وخلق وظائف جديدة للشباب .

وقال أحمد صبحي علي الرئيس التنفيذي لشركة " كروة " كانت البداية موفقة بالتزامن مع شهر رمضان وبالتعاون مع نخبة من المطاعم لتقديم خدمة التوصيل والتركيز على رضاء العملاء من خلال الاتصال بكل عميل بعد الخدمة والاستماع الى اقتراحاتهم .

وأكد أن خدمة الحجز المسبق للتوصيل للمطار من أكثر الخدمات المطلوبة حاليا وسيتم إطلاق خدمة الحجز الشهري للطلاب والموظفين في العراق خلال الشهور المقبلة مشيرا الى أن جميع هذه الخدمات سيتم تطبيقها في دولة الإمارات حال الانتهاء من الدراسات الخاصة .

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، تعتمد كروة على خدمات جوجل مع خاصية اضافة اقرب نقطة دالة و هي خاصية محلية متعارف عليها في العراق لتزويد السائق بمعلومات اضافية لضمان وصوله لنقطة الانطلاق في اسرع وقت،كما يوفر التطبيق عدة خصائص متعلقة بالامان لتوفير سبل الراحة للعملاء و عوائلهم حيث يتيح التطبيق مشاركة رابط الرحلة مع اي شخص من اختيار العميل لمتابعة الرحلة على الخريطة بشكل حي و مباشر و الاطلاع على اسم السائق و صورته و رقم هاتفه بالاضافة الى معلومات المركبة كما يوفر التطبيق امكانية الدفع نقدا او عن طريق التطبيق .

الشركة حاصلة على ترخيص رسمي للعمل كناقل و تتبع اجراءات صارمة لتسجيل السائق حيث تتم مراجعة بيناته الشخصية و وثائق تسجيل المركبة، بالاضافة الى تدريب مكثف في خدمة العملاء و بروتوكلات الشركة لضمان الامان و الراحة للعميل.

و بعد نجاح اطلاق الخدمة في بغداد الشهر الماضي و نتيجة الطلب المتزايد على الخدمة, تعمل الشركة على زيادة المركبات بنسبة 300% الشهر الحالي .

من المعروف أن كلمة " كروة " تعني " اجرة " باللهجة العراقية والخليجية العامية .





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