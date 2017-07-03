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سيارات ويخوت

احتراق سيارات لمبورغيني فاخرة في حريق مبنى شركة الشنفري للسيارات

أريبيان بزنس
الاثنين، 3 يوليو 2017
احتراق سيارات لمبورغيني فاخرة في حريق مبنى شركة الشنفري للسيارات

ذكرت ‏‏‏‏‏‏الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف على حسابها في "تويتر" بأنها تلقت بلاغ عن حريق في مبنى شركة الشنفري للسيارات بمنطقة الخوير بمحافظة مسقط.

وتشير التدوينة إلى تعرض مبنى شركة الشنفري للسيارات لحريق جرت السيطرة دون تسجيل إصابات فيما احترق عدد من السيارات الفاخرة من طراز لمبورغيي .

https://twitter.com/pacdaoman

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