احتراق سيارات لمبورغيني فاخرة في حريق مبنى شركة الشنفري للسيارات

ذكرت الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف على حسابها في "تويتر" بأنها تلقت بلاغ عن حريق في مبنى شركة الشنفري للسيارات بمنطقة الخوير بمحافظة مسقط.
وتشير التدوينة إلى تعرض مبنى شركة الشنفري للسيارات لحريق جرت السيطرة دون تسجيل إصابات فيما احترق عدد من السيارات الفاخرة من طراز لمبورغيي .
https://twitter.com/pacdaoman
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