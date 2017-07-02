تستعد شركة شركة تيسلا لتدشين معارض سياراتها في دبي وذلك بإرسال دعوات بتاريخ 12 يوليو أي يوم الجمعة القادم في دبي، ويترقب محبو سيارة تيسلا افتتاح المعرض ومركز الخدمة كما نشرت صور لوصول سيارات تيسلا إلى ميناء جبل علي منذ أيام.
ووصلت المئات من سيارات تيسلا لطرازي أس وإكس وشوهدت لدى شحنها في ميناء جبل علي في وقت سابق من هذا الأسبوع وكانت شركة تيسلا قد بدأت في فبراير باستقبال طلبات الشراء عبر الانترنت لمركبتي "موديل أس" و"موديل إكس" في الإمارات على أن يتم تسليم أولى طلبات شراء مركبتي "موديل أس" و"موديل إكس" في دبي هذا الشهر.
كما عقدت الشركة صفقة لتزويد أسطول سيارات الأجرة في دبي لتزويده بـ 200 سيارة تيسلا كسيارات أجرة وصولاً في النهاية لأسطول من سيارات القيادة الذاتية عند تفعيل تيسلا ميزة “القيادة الذاتية بالكامل” في سياراتها.
وكانت الشركة قد استحوذت على مبنى كان يستخدم لعرض سيارات بورش سابقًا ويقع في شارع الشيخ زايد ليكون مقر معرض لسيارات تيسلا، وهو واحد من أكثر الشوارع نشاطاً في دبي ويقع بالقرب من محطة قطار المترو لبرج خليفة.
وجاء إطلاق منصة مخصصة للإمارات على الانترنت مدعوما بمتجر في دبي مول، فيما تجري أعمال إنشاء خدمة "تسلا رينجر" ومركز للصيانة سيتم افتتاحهما بالقرب من الجسر الثاني على شارع الشيخ زايد في يوليو من العام الجاري. سيوفر المتجر الفرصة للعملاء لاختبار تسلا وتعلم المزيد عن مزايا امتلاك تسلا. كما وستفتتح تسلا متجرا ومركز مبيعات آخران في أبوظبي العام المقبل.
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