تستعد شركة شركة تيسلا لتدشين معارض سياراتها في دبي وذلك بإرسال دعوات بتاريخ 12 يوليو أي يوم الجمعة القادم في دبي، ويترقب محبو سيارة تيسلا افتتاح المعرض ومركز الخدمة كما نشرت صور لوصول سيارات تيسلا إلى ميناء جبل علي منذ أيام.

ووصلت المئات من سيارات تيسلا لطرازي أس وإكس وشوهدت لدى شحنها في ميناء جبل علي في وقت سابق من هذا الأسبوع وكانت شركة تيسلا قد بدأت في فبراير باستقبال طلبات الشراء عبر الانترنت لمركبتي "موديل أس" و"موديل إكس" في الإمارات على أن يتم تسليم أولى طلبات شراء مركبتي "موديل أس" و"موديل إكس" في دبي هذا الشهر.