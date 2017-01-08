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سيارات ويخوت

"جلف كرافت" تؤهل يخوتها الجديدة لتتوافق مع ارتفاعات الجسور على قناة دبي المائية

أريبيان بزنس
الأحد، 8 يناير 2017
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"جلف كرافت" تؤهل يخوتها الجديدة لتتوافق مع ارتفاعات الجسور على قناة دبي المائية

أعلنت شركة الخليج لصناعة القوارب "جلف كرافت" أن تصاميم يخوتها الجديدة من فئة الطابقين أو ما تسمى "بالفلاي بريدج" ستأخذ في الاعتبار ارتفاعات الجسور على قناة دبي المائية لكي يتمكن زبائنوها من الإبحار بيخوتهم في القناة دون الدخول في مشاكل الارتفاعات.

 

وبحيث يستطيعون الاستمتاع بما تقدمه القناة من ابحار مريح والتمتع بالمناظر الخلابة التي تتيحها مدينة دبي.

 

 

وحسب وكالة أنباء الإمارات، أكد كرييغ رودجيرز مدير العمليات في الشركة أن جلف كرافت قامت بالفعل بوضع هذه التعديلات موضع التنفيذ من قبل مصممي الشركة حتى يستطيع زباؤنها الاستفادة مباشرة من هذه المميزات وستظهر باكورة هذه التغيرات الجديدة في معرض دبي الدولي للقوارب في أواخر شهر فبراير القادم.

 

 

وكانت جلف كرافت قد اصطحبت مجموعة كبيرة من قادة الاعمال والفعاليات المجتمعية والاعلامية في جولات في قناة دبي المائية على متن يخوتها من فئة نوماد لاطلاعهم على الامكانيات التي تقدمها القناة لعشاق الرحلات البحرية.

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