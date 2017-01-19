دبي: كيف تجنب شاب مصيدة شراء سيارة من مخلفات فيضانات أمريكية!

نجح شاب في دبي بتجنب مصيدة شراء سيارة من مخلفات فيضان أمريكي بعد نشره استفسارا على إحدى الشبكات الاجتماعي، ووقتها طلب منه أحدهم إرسال رقم السيارة (الشاسية) وتبين أن السيارة قد أعيد تجديدها خارجيا لكنها تالفة في خفايا المحرك وباقي التجهيزات. واستفاد الشاب كثيرا من طلبه الاستشارة ونال مفاجأة سارة جعلته ينجو من الوقوع ضحية غش كبير.







قام أحد مشتركي شبكة ريدت بالرد على الشاب مستفسرا عن رقم، طلب الرقم لتحري رقم السيارة من موقع Solidvin.com لكشف سجل شطب سيارات الفيضانات والحوادث وغيرها – وشاهد هذه السيارة - في الصورة- التي تم تنظيفها لبيعها في دبي على أنها حديثة وسليمة تماما وكشفها من خلال التحري في موقع Solidvin.com .

ويشير أحد المدونين في موقع ريدت إلى النصائح الأساسية عند شراء سيارة مستعملة في الإمارات وهي:

1- عليك اتباع الإجراءات الرسمية في مركز هيئة الطرق لنقل الملكية وشطب المخالفات والتخلص من حساب سالك القديم، تشتري بعض شركات السيارات هنا سيارات مضروبة من أوروبا وأمريكا وغيرها وتعيد إصلاحه لغش بعض المشترين. تجنب السيارات الأمريكية المستعملة إن كانت وارد أمريكا واهرب منها كالطاعون.

2- احذر من السعر المغري دوما، استشر وافحص وتأكد من علائم خفية مثل جوانب فرش السيارة والمصابيح، لا يغريك الاسم والطراز، تأكد أنها ليست من مخلفات الفيضانات في أمريكا وأروبا ووقتها ستدفع غاليا ثمن المحرك التالف وغيره

3-تحري سجل السيارة في الحوادث، بعض شركات التأمين لديها سجل السيارة أو موقع شرطة أبو ظبي أو وكالات السيارات، ابحث عن رقم السيارة التسلسلي-أي الشاسية :-vehicle identification number(VIN)- vin، في موقع Solidvin.com

(من 17 خانة (تبدأ من اليسار إلى اليمين) في كل خانة يوجد رقم أو حرف له دلالته المتفق عليها ومتّبعة من معظم الشركات المصنّعة للسيارات. ويمكن تقسيم رقم هوية السيارة إلى أربعة مقاطع أو أجزاء (التعريف بالصانع (WMI), وصف المركبة (VDS), رقم التأكد (Check Digit), التعريف بالمركبة ((VDS).

للمزيد من المصدر: http://www.thecartech.com/KnowYourCar/CarSpecs/VIN/the_vin_system.aspx

استخدم رقم الشاسيه للتحري لدى الوكيل مثل شركة AGMC

-4 اتفق على سعر مع البائع، جهز لفحص السيارة في كراج مثل Autohaus- 500 درهم لفحص شامل يستغرق 5 ساعات -ثم الأساس أي فحصها لدى مراكز فحص هيئة الطرق لقاء 50 درهم.

سيلزم طلب الشراء مع نسخ عن جوازات سفر البائع والشاري ورخص القيادة وبراءة ذمة من البنك في حال كانت قيد التمويل في بطاقة الملكية.

5-على البائع دفع أي مخالفات وفك لوحات السيارة لتسليمها لهيئة الطرق والتوقيع على طلب البيع- وتسليمه لك قبل استلام النقود منك

قم وقتها بترتيب تسجيلها مع لوحات جديدة لقاء 475 درهم. قم بإزلة لصاقة سالك واشتري لصاقة جديدة من الهيئة.

أحيانا يمكنك تجديد التأمين إن كان ساريا شرط أي يحضر معك بائع السيارة لشركة التأمين، ويمكنك وقتها توفير قيمة التأمين بالمدة المتبقية.

-يمكنك شراء جهاز فحص السيارة - ELM 237 - من الإنترنت أو من موقع سوق دوت كوم، في حال كانت مصنعة بعد سنة 2006 لمعرفة دقة عداد المسافة التي قطعتها السيارة. قم بوصل الجهاز إلى منفذ الكمبيوتر في السيارة (غالبا ما يكون تحت المقود أو في حجرة القفازات)، وعليك بتثبيت تطبيق - OBDII reader app - واعمل اختبار للأخطاء fault code check واختبار سجل الخدمة service logs، لمعرفة إجمالي استهلاك السيارة للوقود، قم بتقسيم الرقم على ما يظهره العداد، ومثلا لو أظهر العداد أن السيارة قطعت 150000 كم، قسم كمية استهلاك الوقود تلك ، على ما يظهره عداد المسافة ويفترض أن يظهر الرقم ضمن حدود معقولة لاستهلاك الوقود وإلا فهناك احتمال وقوع تلاعب في عداد المسافة التي قطعتها السيارة.

شاهد الفيديو التالي حول ذلك:

https://www.youtube.com/watch?v=WOQLh1iGN60