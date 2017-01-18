U Drive تطلق خدمة مجانية لتأجير المركبات في دبي

أطلقت U Drive، وهي شركة مقرها دبي متخصصة في تأجير المركبات على نمط "الدفع مقدماً"، حملتها تحت عنوان "U Drive بشكل مجاني"، والتي تمكّن المقيمين والزوار في دبي من الحصول على اشتراك لمدة شهر بالإضافة إلى قيادة مجانية لمدة ساعة، وهذا الاشتراك يشمل مواقف ركن السيارات وتكاليف الوقود.



تقدم الحملة حلاً ذكياً جديداً ومنخفض التكلفة للأشخاص الراغبين في تجربة طرق بديلة وأكثر مرونة وبساطة في استئجار المركبات. تتيح الخدمة للمتعاملين قيادة المركبة إلى أي مكان وفي أي وقت، ويتم حساب التكلفة عند بدء قيادة المركبة. وباعتبارها واحدة من حلول التنقل في دبي التي توفر أقصى قدر من المرونة، تقدم U Drive لمشتركيها فرصة استئجار المركبات في أي وقت وأي مكان دون الحاجة إلى تحديد توقيت أو مكان إعادة المركبة مقدماً.



وعلّق حسيب خان المدير العام لشركة U Drive قائلاً :"لقد تحوّلت المشاركة في المركبات إلى تنقل مستدام يشهد نمواً كبيراً على مستوى العالم، وذلك نتيجة للإيقاع السريع للحياة في المدينة، والتكاليف المرتفعة لامتلاك المركبات. وبالنسبة للأشخاص الذين لا يرغبون في الإلتزام بامتلاك مركبة، أو لا يحتاجون المركبة للتنقل في كل يوم، يعد التأجير الذكي من U Drive هوالخيار الأمثل لهم".



ويمكن حجز مركبات UDrive والدفع عن طريق تطبيق على الأجهزة الذكية، مما يتيح وسيلة نقل ذات كفاءة عالية و بكلفة مالية منخفضة للمقيمين والزوار في دبي. يمكن استئجار المركبة في أقرب موقع للمستأجر يتم تحديده عن طريق تطبيق U Drive أو حتى يمكن حجزها لمدة 15 دقيقة دون أي تكلفة إضافية. يمكن فتح المركبة التي تم حجزها باستخدام تطبيق U Drive وتفعيل الخدمة من خلال الرمز السري الموجود على الجهاز في صندوق تابلوه السيارة، بحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس.



إن إمكانية من الدخول إلى المركبة بدون مفتاح، وإمكانية استخدام المواقف العامة الرئيسية في دبي بشكل مجاني، بالإضافة إلى الوقود المجاني، يتيح للمتعاملين التوجه إلى أي مكان وفي أي وقت كان بكل سهولة.



