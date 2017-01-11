لأول مرة .. الإمارات تستضيف الجولة العالمية للسيارات الكهربائية 29 يناير

تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة الجولة العالمية للسيارات الكهربائية "Global EVRT" للمرة الأولى وذلك في إطار فعالية "الجولة الإماراتية للسيارات الكهربائية "Emirates EVRT" التي تقام نهاية شهر يناير الحالي بهدف المساهمة في تعزيز انتشار السيارات الكهربائية وتسريع النقلة النوعية نحو مستقبل مستدام منخفض الكربون.

وتسلط الجولة في نسختها الإماراتية الضوء على عناصر من رؤية الإمارات 2021 وهي الأجندة الوطنية التي تعتمدها الدولة بهدف رفع جودة نقاء الهواء وصون الموارد المائية ورفع سوية مساهمة مصادر الطاقة النظيفة فضلا عن تطبيق خطط النمو الخضراء في البلاد طوال الفترة الممتدة إلى عام 2021.

وتشهد الفعالية التي تستمر 4 أيام في الفترة من 29 يناير الحالي حتى أول فبراير القادم مشاركة 10 سيارات كهربائية ستقطع مسافة 700 كم لتسلط الضوء على آخر مستجدات تكنولوجيا السيارات الكهربائية والابتكارات التقنية النظيفة في المنطقة، وفق وكالة أنباء الإمارات.

وتتضمن السيارات المشاركة سيارة "تيسلا" من طرازي "إكس" و"إس" و"رينو زوي" وسيارة "فولكس واجن" الكهربائية المحدثة والتي ستقل جميعها 40 شخصا في جولة حول الإمارات لتكشف عن مواقع محطات الشحن جديدة في أبوظبي والفجيرة ورأس الخيمة علما بأن الجولة تبدأ من دبي وتعود إليها لتنتهي في "مدينة دبي المستدامة" المشرفة على الحدث وذلك بعد زيارة الإمارات السبع للترويج للسيارات الكهربائية ومفاهيم الاستدامة.

وقال بين بولن المؤسس والعضو المنتدب لـ"الجولة العالمية للسيارات الكهربائية" : " إننا في غاية الحماسة لاقتراب موعد وصول جولتنا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة التي تعتبر وجهة نموذجية لهذا النوع من الفعاليات في ظل ما تبذله حكومتها من جهود حثيثة تنبثق عن رؤيتها لمستقبل يقوم على وسائل النقل الخضراء ومختلف أشكال الطاقة المستدامة" .

وتنقسم الجولة إلى مرحلتين إذ تتألف المرحلة الأولى في " اليومين الأول والثاني" من حفل رسمي كبير يحضره الممثل الشهير روبرت ليولين من برنامج "فولي تشارجد شو" ليعلن عن انطلاق الجولة رسميا وذلك مع إنشاء مجموعة من محطات الشحن في فندق ومنتجع جزيرة المرجان في رأس الخيمة فضلا عن إنشاء محطات إضافية مدعومة من قبل شركة إنجي في فندق نوفوتيل الفجيرة وفندق سوفيتيل كورنيش أبوظبي مما سيفتح طرق الإمارات أمام هذه الجولة التي ستقطع مسافة تزيد على 750 كم في الدولة.

أما المرحلة الثانية في "اليومين الثالث والرابع" فمن المقرر أن تتضمن زيارة لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية ومنتجع باب الشمس مع الإقامة في العاصمة أبوظبي وأخيرا العودة إلى دبي حيث تنتهي الجولة بحفل ختامي في مدينة دبي المستدامة التي ستفتح أبوابها مع وصول السيارات من أجل استقبال الراغبين في حضور الفعالية الختامية ولقاء المشاركين .

وستحظى مجموعة منتقاة من الجمهور بفرصة الانخراط في حوارات مباشرة مع الخبراء للحديث عن سوق السيارات الكهربائية في الإمارات ومناقشة ضرورة الانتقال إلى منظومة اقتصادية ذات بصمة كربونية أقل.

وتتضمن هذه الفعالية إتاحة الفرصة للعامة كي يجربوا السيارات ويجروا جولات فيها حول المدينة وذلك مع اختتام الاحتفالية بموكب من السيارات الكهربائية يجوب مدينة دبي المستدامة بمشاركة أصحاب السيارات الكهربائية في دول مجلس التعاون ممن يرغبون في أن يكونوا جزءا من هذه الفعالية المميزة.

وتشارك الجولة الإماراتية للسيارات الكهربائية أيضا في الدورة العاشرة من القمة العالمية لطاقة المستقبل والتي تستضيفها أبوظبي في إطار أسبوع أبوظبي للاستدامة 2017 وذلك خلال الفترة من 16 يناير إلى 19 يناير الجارى حيث ستشغل الجولة الإماراتية للسيارات الكهربائية الجناح رقم 8440 داخل القاعة رقم 8.