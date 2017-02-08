قطر: استدعاء سيارات ميتسوبيشي لاحتمال وجود خلل في عمل الوسائد الهوائية

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية عن عملية استدعاء مركبة مجاني لسيارات ميتسوبيشي باجيرو، سنة الصنع 2007- 2016 لاحتمال وجود خلل في عمل الوسائد الهوائية، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :
-حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي ، - تويتر @MEC_QATAR
وكانت دول خليجية مثل السعودية قد استبقت أغلب دول المنطقة وقامت وزارة التجارة الشسعودية في أكتوبر الماضي باستدعاء 11058 مركبة ميتسوبيشي "باجيرو، وجالنت" موديلات (2007 - 2016).
وقالت الوزارة إن سبب الاستدعاء يرجع إلى خلل في نافخ الوسائد الهوائية لجهة السائق؛ قد يؤدي إلى خروجها بطريقة غير آمنة؛ داعية إلى التواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً. وقامت سلطنة عمان في يناير في إجرام مماثل حين قامت في يناير الماضي باستدعاء أكثر من 8000 سيارة بالسلطنة.
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