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سيارات ويخوت

ايلون ماسك الرئيس التنفيذي لـ تيسلا يطلق سيارات الشركة في دبي

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 7 فبراير 2017
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ايلون ماسك الرئيس التنفيذي لـ تيسلا يطلق سيارات الشركة في دبي
إيلون ماسك - جيتي ايميجز

من المقرر أن يحضر ايلون ماسك المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لشركة سيارات تيسلا وشركة الفضاء سبيس إكس - SpaceX - حفل إطلاق السيارة في دبي يوم الأثنين القادم في 13 فبراير، وسيجري الحفل بدعوات خاصة في فندق أرماني في برج خليفة. 

الملياردير ماسك هو مخترع أمريكي ومستشار للرئيس ترامب وسيفتتح باكورة عمليات شركته للسيارات وتخزين الطاقة في الشرق الأوسط انطلاقا من دبي. ونشرت شرطة تيسلا إعلانات طلبا لموظفين في دبي وذلك على موقعها وموقع لينكد إن

ومن المتوقع حضور إليون ماسك الرئيس التنفيذي للشركة وذلك خلال تواجده في دبي لحضور القمة العالمية للحكومات بدورتها الخامسة.

ويظهر إعلان وظيفة للشركة في دبي على موقع لينكد إن وهي لمنصب مدير الخدمة في دبي ومراقب الخدمة وتقنيي الخدمة على موقع الشركة.

 وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل حضور إليون ماسك متحدثا ضمن فعاليات الدورة الخامسة للقمة العالمية للحكومات التي تنطلق الأحد القادم يوم 12 فبراير الحالي.

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 ويعد إطلاق تيسلا لعملياتها في الإمارات أول توسع لها في الشرق الأوسط، ورغم عدم وجود خدمات مبيعات وصيانة للشركة إلا أن الكثيرين في الإمارات والخليج اشتروا سيارات تيسلا نظرا لتوفر عدد كاف من محطات الشحن للسيارات الكهربائية.

 

جدير بالذكر أن ماسك بدأ بأول مشروع له في مطلع التسعينيات وكان برنامج لنشر المحتوى على الإنترنت قام بإنتاجه مع أخاه ثم باعه لشركة Compaq بمبلغ 307 مليون دولار أمريكي عام 1999. ثم أنشاء شركة لتبادل النقود عبر الإنترنت اسمها X.com تحولت فيما بعد إلى نظام الدفع الالكتروني الأشهر على الاطلاق PayPal .

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