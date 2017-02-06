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سيارات ويخوت

وظائف في شركة تيسلا للسيارات الكهربائية مع إطلاق عملياتها في الإمارات

أريبيان بزنس
الاثنين، 6 فبراير 2017
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وظائف في شركة تيسلا للسيارات الكهربائية مع إطلاق عملياتها في الإمارات

أكدت شركة تيسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية أنها ستطلق عملياتها في الإمارات يوم 13 فبراير الجاري. ووجهت دعوات صحفية لعملية الإعلان الرسمي لانطلاق أنشطة الشركة في الإمارات وذلك في برج خليفة في فندق أرماني. ومن المتوقع حضور إليون ماسك الرئيس التنفيذي للشركة وذلك خلال تواجده في دبي لحضور مؤتمر القمة الحكومية.

ويظهر إعلان وظيفة للشركة في دبي على موقع لينكد إن وهي لمنصب مدير الخدمة في دبي ومراقب الخدمة وتقنيي الخدمة على موقع الشركة.

 وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل حضور إليون ماسك متحدثا ضمن فعاليات الدورة الخامسة للقمة العالمية للحكومات التي تنطلق الأحد القادم يوم 12 فبراير الحالي.

 ويعد إطلاق تيسلا لعملياتها في الإمارات أول توسع لها في الشرق الأوسط، ورغم عدم وجود خدمات مبيعات وصيانة للشركة إلا أن الكثيرين في الإمارات والخليج اشتروا سيارات تيسلا نظرا لتوفر عدد كاف من محطات الشحن للسيارات الكهربائية.

يذكر أنه في شهر أكتوبر الماضي أنجزت هيئة كهرباء ومياه دبي تركيب 100 محطة شحن للسيارات الكهربائية في مختلف أنحاء إمارة دبي، ووجه المجلس الأعلى للطاقة في دبي بضم السيارات الهجينة والكهربائية إلى مجموع مركبات الهيئة، بما لا يقل عن 2% من مجموع مشتريات المركبات ابتداءً من العام الجاري حتى 2020.

الأمر اللافت هو أن الجهود الحكومية في الإمارات ودبي تقود مساعي ترسيخ مفاهيم الاستدامة وحماية البيئة وفي يناير الماضي ولنشر الوعي البيئي والحفاظ على سلامة الأرض وتعزيز رؤية 2021 في توفير وتحسين جودة الهواء، انطلقت في دبي الدورة الأولى لفعاليات الجولة الإماراتية للسيارات الكهربائية وشاركت سيارات تيسلا بطرازين (S و X).

 

 

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