بالفيديو:شاهد روبوكار سيارة سباقات بدون سائق Robocar

كشف اليوم عن سيارة سباقات بدون سائق - Roborace -في معرض الجوال في برشلونة، ما الفكرة، وأين متعة السباق؟ بضغط أزرار التحكم عن بعد بالسيارة؟

تستفيد السيارة من منصة انفيديا Drive PX2 ، التي تؤمن إنجاز 24 تريليون عملية ذكاء اصطناعي في الثانية، تصل سرعة السيارة لـ 320 كم بالساعة.