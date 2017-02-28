بالفيديو:شاهد روبوكار سيارة سباقات بدون سائق Robocar

كشف اليوم عن سيارة سباقات بدون سائق - Roborace -في معرض الجوال في برشلونة، ما الفكرة، وأين متعة السباق؟ بضغط أزرار التحكم عن بعد بالسيارة؟
تستفيد السيارة من منصة انفيديا Drive PX2 ، التي تؤمن إنجاز 24 تريليون عملية ذكاء اصطناعي في الثانية، تصل سرعة السيارة لـ 320 كم بالساعة.
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