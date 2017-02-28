طرح قريب لسيارة جديدة توفر خاصية "الانعطاف التلقائي"

كشفت شركة فولفو للسيارات أن السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات فولفو XC60 الجديدة – التي سيتم الكشف عنها في معرض جنيف للسيارات – ستضم ثلاث مزايا جديدة ومتطوّرة لمساعدة السائق، وتهدف إلى إبقائه بعيداً عن المشاكل.

صُمِّمت مزايا السلامة الجديدة لكي توفر للسائق المساعدة أو الدعم للانعطاف تلقائياً – عند الحاجة – من أجل تفادي الاصطدامات المحتملة. وتعتقد فولفو أن هذه المزايا الجديدة ستجعل XC60 الجديدة إحدى أكثر السيارات أماناً على الطرقات.

تم تحديث نظام "السلامة في المدن" في XC60 وأصبح الآن يضم دعماً للانعطاف، الذي يدخل في العمل عندما لا يكون الاستخدام التلقائي للفرامل وحده كافياً للمساعدة على تفادي اصطدام محتمل. في مثل هذه الظروف، ستوفر السيارة مساعدة في الانعطاف لتجنّب العائق الموجود أمامها. يساعد نظام "السلامة في المدن" على تفادي الاصطدامات مع السيارات، المشاة والحيوانات الكبيرة. ويكون دعم الانعطاف نشطاً عند السرعات بين 50 – 100 كلم/ساعة.

كذلك، أضافت شركة فولفو للسيارات نظاماً أطلقت عليه اسم "تخفيف الاقتراب من الممر"، الذي يساعد السائق على تفادي الاصطدامات مع السيارات في الممرات القريبة.

يعمل النظام من خلال إطلاق تحذير للسائق الخارج بشكل عرضي عن الممر الذي يسير فيه من خلال توفير مساعدة تلقائية للانعطاف، وتوجهه للعودة إلى الممر الخاص به وبعيداً عن أي خط للسيارات المارة. يصبح هذه النظام نشطاً عند السرعات بين 60 – 140 كلم/ساعة.

أما نظام المعلومات للنقاط العمياء المتوفر اختيارياً في سيارات فولفو، والذي يحذّر السائق بوجود سيارات في نقاط عمياء، فلقد خضع أيضاً لعملية تحديث وأصبح يتضمن تشغيل مساعدة الانعطاف لتفادي الاصطدامات المحتملة مع السيارات الموجودة في النقاط العمياء من خلال الانعطاف بالسيارة وإرجاعها إلى ممرها الخاص وبعيداً عن الخطر.

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، سوف تقدم XC60 مجموعة من أنظمة السلامة المتطورة، تماما مثل السلسلة 90، شقيقتها الأكبر، بما في ذلك أنظمة الكشف عن الحيوانات الكبيرة، تخفيف الخروج عن الطريق، ودعم القيادة نصف الذاتية للسائق وملاءمة نظام الطيار المساعد كخيار.