بـ 700 دولار طالب يزود سيارته بقدرات ذاتية القيادة

ذكرت صحيفة تكنولوجي ريفيو أنه لا يلزمك انتظار سيارة تيسلا لتحصل على سيارة ذاتية القيادة، فقد نجح طالب جامعة في تحويل سيارته بكلفة 700 دولار إلى سيارة ذاتية القيادة بالاعتماد علىبرامج مجانية وأجهزة بسيطة.

فقد أصبحت أدوات تحويل السيارة العادية إلى سيارة ذاتية القيادة في متناول الجميع سواء كانت برمجيات من المصادر المفتوحة أو معدات بسيطة تضيفها للسيارة، الأمر الذي دفع بالطالب بريفان جوردجنسون- وهو يدرس في جامعة نبراسكا في أوماها- لتحويل سيارته وهي من طراز هوندا سيفيك إلى سيارة لا تحتاج لسائق على الطرقات السريعة وركبت جدته معه لتشاهد بنفسها ذلك. وتعتمد السيارة المعدلة على جهاز -Neodriven- يتم تركيبه بدلا من المرآة للتحكم بالفرامل والسرعة والتوجيه وتعتمد على كاميرا لقراءة علامات الطريق والسيارات الأخرى.

لكن خطيبته لم تكن بشجاعة الجدة، وتقول إنها لا تثق بترك حياتها معلقة على سلامة برامج مجانية من الإنترنت لتقود السيارة التي رفضت أن تكون راكبة فيها.

فتاة أخرى دفعها التحدي لتعديل سيارتها-طراز تشيفي بولت- بنفس الطريقة، وقامت بالاستعانة بجهاز أوقفت شركة تطويره وهو Neodriven ، مع برنامج openpilot من المصادر المفتوحة للبيانات.

https://github.com/commaai/openpilot