تنظيم تحدي الجبل الحديدي في المارينا مول في الإمارات

استمتع أكثر من 1000 شخص من عاشقي السيارات والمغامرات بفرصة المشاركة في تحدي الجبل الحديدي" أيرون شوكل" والذي نظمته شركة الإمارات للسيارات في العاصمة أبوظبي في بداية شهر فبراير.



وخلال هذه الفعالية المليئة بالتحدي، قامت شركة الإمارات للسيارات، الموزع المعتمد لشركة مرسيدس-بنز في أبوظبي والشركة الرائدة لمجموعة الفهيم، بتصميم جبل حديدي متحرك يحمل اسم تحدي "أيرون شوكل"، وتم صنعه يدوياً ووضعه أمام المارينا مول في قلب أبوظبي. حيث استعرض شجاعة سائقي سيارات مرسيدس – ايه ام جي الرباعية الدفع والمعروفة باسم "جي كلاس"، جي- واغن، والتي تعتبر أحد السيارات المفضلة لدى المشاهير.



وقد شهدت الفعالية زيارة المئات من سكان وزوّار العاصمة للحصول على فرصة مشاهدة تحدّي سيارة مرسيدس-بنز G- Class أمام الجبل الحديدي "أيرون شوكل"، والاستمتاع برؤية قدرة هذه السيارات وكيف يمكنها تسلق هذا الجبل الحديدي بكل قوة.

كما حظي الركاب في التحدي بتجربة مثيرة أثناء قيام سيارات G-Class بالسير فوق الجبل الحديدي المتحرك بارتفاع 9.5 متراً، ومن ثم النزول عنه بدرجة انحدار تصل إلى 45 درجة. والذي يمكن مقارنته مع انحدار سكة القطار الخاص بمدينة فيراري وورلد الترفيهية، والمعروف باسم "ذا فلاينغ ايس" وينحدر بشدة ليصل إلى 51 درجة.

وقد شاركت مقدمة برامج التلفاز الشهيرة لاريسا سيرج تجربتها في ركوب سيارات G-Class على صفحتها الخاصة على انستغرام، حيث حظيت بفرصة التجربة الفريدة للنزول بالسيارة على منحدر الجبل الحديدي الذي يميل 45 درجة.



ووفقا لبيان صحفي وصل أريبيان بزنس، فقد شهد الحدث حضور جمهور كبير من مختلف الجنسيات والأعمار، والذين حصلوا على فرصة مشاهدة طرازات مختلفة من سيارات G-Class، بالإضافة إلى سيارات GLS-500، و GLE كوبيه 63، و GLC كوبيه 250.

وعلّق فرانك بيرنتالر، الرئيس التنفيذي لقطاع السيارات في مجموعة الفهيم: "تم تطوير تحدي "أيرون شوكل" من أجل عرض القدرات الفريدة التي تمتلكها سيارات G-Class في تخطي العوائق والسير في الطرق الوعرة والمنحدرات، بالإضافة إلى منح الناس الفرصة لتجربة الركوب في هذه السيارات وخوض التحدي المثير."

وأضاف: "لقد حققنا بتشكيلنا هذا النموذج الضخم للجبل الحديدي، السعادة للعديد من الزوار الذين شاركونا بهذه التجربة الفريدة ".



تم تنظيم فعالية "تحدي الجبل الحديدي" كدعوة عامة لجميع الزوار، امتدت من يوم الخميس 2 فبراير وحتى السبت 4 فبراير، وذلك ضمن موقف السيارات التابع لمارينا مول في العاصمة أبوظبي.



