Arabian business
سيارات ويخوت

تيسلا تنطلق في الإمارات بسيارتي"موديل أس"و"موديل إكس"

أريبيان بزنس
الاثنين، 13 فبراير 2017
تيسلا تنطلق في الإمارات بسيارتي"موديل أس"و"موديل إكس"

 أعلنت شركة تيسلا أنها ستبدأ اعتبارا من اليوم باستقبال طلبات الشراء عبر الانترنت لمركبتي "موديل أس" و"موديل إكس" في الإمارات. يمكن للعملاء في الإمارات الآن زيارة موقع ستوديو التصميم على الانترنت لتخصيص مركباتهم وطلب شرائها بما يتوافق مع نمط حياتهم. يتوقع تسليم أولى طلبات شراء مركبتي "موديل أس" و"موديل إكس" في دبي هذا الصيف.

 

وجاء إطلاق منصة مخصصة للإمارات على الانترنت مدعوما بمتجر في دبي مول، فيما تجري أعمال إنشاء خدمة "تسلا رينجر" ومركز للصيانة سيتم افتتاحهما بالقرب من الجسر الثاني على شارع الشيخ زايد في يوليو من العام الجاري. سيوفر المتجر الفرصة للعملاء لاختبار تسلا وتعلم المزيد عن مزايا امتلاك تسلا. كما وستفتتح تسلا متجرا ومركز مبيعات آخران في أبوظبي العام المقبل.

 

قامت تسلا بتصميم أكثر الشبكات تعقيدا لشحن المركبات في العالم، شبكة الشحن السريع ووجهات الشحن، والتي تتيح لملّاك مركبات تسلا التنقل إلى أي مكان يرغبون فيه بسهولة. قامت تسلا بافتتاح محطتين للشحن السريع في جبل علي عند المخرط الاخير ومدينة مصدر، واللتان ستمكنان السائقين من شحن مركباتهم في دقائق فضلا عن الانتظار لساعات. وبحلول نهاية العام، ستقوم تسلا بافتتاح مواقع أخرى للشحن السريع، والتي ستتيح إمكانية القيادة لمناطق ووجهات أبعد في الدولة. وتعتبر دولة الإمارات موطنا لعدد من وجهات تسلا للشحن، والمتوفرة في 26 موقعا في الإمارات، بما فيها فنادق ومراكز تسوق. وستقوم تسلا بافتتاح 50 وجهة إضافية للشحن مع نهاية العام الجاري.

 

يمكن لسيارة "موديل اس" قطع مسافة 632كم في الشحنة الواحدة، وهو ما يعتبر الأفضل بحسب معايير "دورة القيادة الأوروبية الجديدة"، وقد تم تصميمها لتكون السيارة الأكثر أمانا والأكثر متعة على الطريق. توفر سيارة "موديل أس" أداء لا مثيل له بفضل محرك تسلا الفريد والكهربائي بالكامل، والذي يحقق تسارعا من 0 إلى 100كم في 2.7 ثانية فقط.

 

من جهتها تعتبر "موديل إكس" السيارة الرياضية رباعية الدفع الأأمن والأسرع والأكثر قدرة على الطريق. وبفضل معيار الدفع الرباعي للعجلات وإمكانية القيادة حتى 565كم (بحسب معايير دورة القيادة الأوروبية الجديدة) في الشحنة الواحدة، وتعد سيارة "موديل إكس" ملائمة لأسلوب الحياة النشيط كما تتضمن العديد من المقاعد تتسع لسبعة أشخاص بالغين مع مستلزماتهم. يشار إلى أن سيارة "موديل إكس" سريعة للغاية، إذ يمكنها التسارع من 0 إلى 100كم في 3.1 ثانية فقط.

 

الأسعار تبدأ من 275,000 درهم لـ "موديل أس" و344,000 لـ "موديل إكس"

المزيد من أخبار الإمارات

تعليقات

المزيد في سيارات ويخوت

طائرات ذاتية القيادة قريباً في دبي

هل هذا معرض سيارات تيسلا في دبي؟

قطر: استدعاء سيارات ميتسوبيشي لاحتمال وجود خلل في عمل الوسائد الهوائية

ايلون ماسك الرئيس التنفيذي لـ تيسلا يطلق سيارات الشركة في دبي

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

يحتفلون بعيد الحب بالقفز من الجو على جزيرة القلب في كرواتيا

قيمة سوق منتجات المعجنات في الإمارات تصل لـ2.5 مليار درهم

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »