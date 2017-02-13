تيسلا تنطلق في الإمارات بسيارتي"موديل أس"و"موديل إكس"

أعلنت شركة تيسلا أنها ستبدأ اعتبارا من اليوم باستقبال طلبات الشراء عبر الانترنت لمركبتي "موديل أس" و"موديل إكس" في الإمارات. يمكن للعملاء في الإمارات الآن زيارة موقع ستوديو التصميم على الانترنت لتخصيص مركباتهم وطلب شرائها بما يتوافق مع نمط حياتهم. يتوقع تسليم أولى طلبات شراء مركبتي "موديل أس" و"موديل إكس" في دبي هذا الصيف.

وجاء إطلاق منصة مخصصة للإمارات على الانترنت مدعوما بمتجر في دبي مول، فيما تجري أعمال إنشاء خدمة "تسلا رينجر" ومركز للصيانة سيتم افتتاحهما بالقرب من الجسر الثاني على شارع الشيخ زايد في يوليو من العام الجاري. سيوفر المتجر الفرصة للعملاء لاختبار تسلا وتعلم المزيد عن مزايا امتلاك تسلا. كما وستفتتح تسلا متجرا ومركز مبيعات آخران في أبوظبي العام المقبل.

قامت تسلا بتصميم أكثر الشبكات تعقيدا لشحن المركبات في العالم، شبكة الشحن السريع ووجهات الشحن، والتي تتيح لملّاك مركبات تسلا التنقل إلى أي مكان يرغبون فيه بسهولة. قامت تسلا بافتتاح محطتين للشحن السريع في جبل علي عند المخرط الاخير ومدينة مصدر، واللتان ستمكنان السائقين من شحن مركباتهم في دقائق فضلا عن الانتظار لساعات. وبحلول نهاية العام، ستقوم تسلا بافتتاح مواقع أخرى للشحن السريع، والتي ستتيح إمكانية القيادة لمناطق ووجهات أبعد في الدولة. وتعتبر دولة الإمارات موطنا لعدد من وجهات تسلا للشحن، والمتوفرة في 26 موقعا في الإمارات، بما فيها فنادق ومراكز تسوق. وستقوم تسلا بافتتاح 50 وجهة إضافية للشحن مع نهاية العام الجاري.

يمكن لسيارة "موديل اس" قطع مسافة 632كم في الشحنة الواحدة، وهو ما يعتبر الأفضل بحسب معايير "دورة القيادة الأوروبية الجديدة"، وقد تم تصميمها لتكون السيارة الأكثر أمانا والأكثر متعة على الطريق. توفر سيارة "موديل أس" أداء لا مثيل له بفضل محرك تسلا الفريد والكهربائي بالكامل، والذي يحقق تسارعا من 0 إلى 100كم في 2.7 ثانية فقط.

من جهتها تعتبر "موديل إكس" السيارة الرياضية رباعية الدفع الأأمن والأسرع والأكثر قدرة على الطريق. وبفضل معيار الدفع الرباعي للعجلات وإمكانية القيادة حتى 565كم (بحسب معايير دورة القيادة الأوروبية الجديدة) في الشحنة الواحدة، وتعد سيارة "موديل إكس" ملائمة لأسلوب الحياة النشيط كما تتضمن العديد من المقاعد تتسع لسبعة أشخاص بالغين مع مستلزماتهم. يشار إلى أن سيارة "موديل إكس" سريعة للغاية، إذ يمكنها التسارع من 0 إلى 100كم في 3.1 ثانية فقط.

الأسعار تبدأ من 275,000 درهم لـ "موديل أس" و344,000 لـ "موديل إكس"