هل هذا معرض سيارات تيسلا في دبي؟

بدأت التوقعات تتزايد حول إطلاق سيارات تيسلا في دبي كما نشر أحد المهتمين بهذه السيارات المميزة صورة يتوقع أنها مكان معرض سيارات تيسلا الذي سيكشف عنه غدا مع إطلاق الشركة رسميا لعملياتها في دبي في الإمارات العربية المتحدة.
ويبدو أن الشبكات الاجتماعية لا تنتظر الخبر الرسمي حين تجد "سبقا صحفيا" ونشر حسين لوتاه على حسابه على تويتر صورة لمحطات شحن سيارات تيسلا:
وتظهر الصورة (منشورة على موقع ريدت ) التي التقطت اليوم على شارع الشيخ زايد قرب محطة ميترو برج خليفة اوحة إعلانية كبيرة يعتقد أنها على مدخل معرض سيارات تيسلل (وكان سابقا لسيارات بورش).
ويبدو أن النابودة سيكون الموزع الرسمي لسياراته تيسلا في افتراق عن استراتيجية الشركة التي تحرص على البيع المباشر دون الاعتماد على وكلاء.
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