افتتاح أكبر صالة عرض "لامبورغيني" في العالم بدبي

افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم اليوم أكبر معرض لسيارات "لامبورغيني" في العالم بمقره الواقع على طريق الشيخ زايد في دبي والذي يمتد على مساحة 1800 متر مربع.

ويتألف المبنى من ثلاثة طوابق ويضم صالة ضخمة مقسمة على منطقتين للعرض ومركزا للصيانة.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، أعرب عبدالرحمن الجزيري رئيس مجلس إدارة الجزيري للسيارات الوكيل الحصري لسيارات لامبورغيني في دولة الإمارات بهذه المناسبة عن خالص العرفان والتقدير للقيادة الرشيدة لما توفره من دعم وتشجيع للقطاع الخاص في دبي وما تهيئه من بيئة داعمة للأعمال كما أعرب عن شكره وامتنانه لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم لدعمه من خلال تشريفه الافتتاح الرسمي للمعرض الذي يجسد مدى اهتمام شركة "لامبورغيني" العالمية بتوسيع نطاق أعمالها في دبي ودولة الإمارات على وجه العموم.

وقال الجزيري إن المعرض يعتبر خطوة إيجابية أخرى بالنسبة لعلامة لامبورغيني في دبي تسهم من خلالها في تلبية تطلعات عملائها وتقديم أفضل مستويات الخدمة لهم لاسيما من انتظار وصول سيارات لامبورغيني الجديدة بما في ذلك طراز "أوروس" ذي الدفع الرباعي والتي ستمثل إضافة جديدة لمفهوم الفخامة المقترن بقوة الأداء في عالم السيارات الفاخرة.

من جانبه قال ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي لشركة لامبورغيني "منطقة الشرق الأوسط سوق رئيسة للشركة ومن المهم أن نواصل تلبية إحتياجات عملائنا من خلال مرافق متطورة مثل معرض السيارات ومركز الصيانة الجديدين في دبي".

ويتميز المعرض بواجهته الزجاجية الضخمة المعلقة بواسطة كابلات فولاذية ويعلوها علامة مضيئة للهوية المميزة للسيارة الرياضية الإيطالية المعروفة وبارتفاع يصل إلى نحو خمسة أمتار في حين توفر مساحة المعرض الداخلية للمتعاملين بيئة خاصة تتميز بها "لامبورغيني" وقيمها الراسخة التي تجسد رؤيتها الإبداعية في عالم السيارات الرياضية في حين يشمل المعرض أيضا متجرا للمنتجات التي تحمل علامة "لامبورغيني" الشهيرة من ملابس وهدايا تذكارية متنوعة.