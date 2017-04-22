شركة ألمانيا تنافس إيرباص باختبار ناجح لسيارة أجرة طائرة

أجرت شركة ألمانية أول أمس تجارب ناجحة على نموذج لسيارة أجرة طائرة لتدخل في منافسة مع ايرباص التي تختبر نموذجا لسيارة طائرة ذاتية القيادة بمقعد واحد في وقت لاحق من العام الجاري. وأعلنت شركة ليليوم من مقرها في ميونيخ أنطلاق تطوير "سيارة أجرة طائرة" بخمسة مقاعد بعد إجراء رحلات تجريبية ناجحة من مطار فوق ميونيخ لنسخة أصغر من الطائرة الكهربائية وكانت الطائرة خالية من الأشخاص فيما قام كابتن بالتحكم بها عن بعد بحسب مجلة ويرد.

تزعم الشركة أن الطائرة قادرة على الإقلاع والهبوط عموديا وتناسب في توظيفها كسيارات الأجرة الطائرة بدون طيار.

وقالت الشركة إنها خلال اختبارات للطيران أجرت تجارب على نموذج أولي بمقعدين من هذه الطائرة تضمنت تحولا في الجو من وضع التحليق مثل الطائرة بدون طيار إلى وضع طائرة محمولة بجناحين مثل الطائرة التقليدية بحسب رويترز.

ومن بين المنافسين المحتملين لشركة ليليوم، شركات أكبر كثيرا مثل ايرباص التي تصنع طائرات الركاب التجارية والطائرات الهليكوبتر والتي تهدف إلى اختبار نموذج لسيارة طائرة ذاتية القيادة بمقعد واحد في وقت لاحق من عام 2017.

وقالت ليليوم إن طائرتها التي يبلغ مداها 300 كيلومتر وتطير بسرعة 300 كيلومتر في الساعة هي الطائرة الكهربائية الوحيدة القادرة على الإقلاع عموديا والطيران بمحرك نفاث.

وقالت إن الطائرة، التي يمكن مقارنة استهلاكها للطاقة لكل كيلومتر بسيارة كهربائية، يمكنها أن توفر رحلات للركاب بأسعار تقارن بسيارات الأجرة العادية لكن بسرعة أكبر بخمس مرات.