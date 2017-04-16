الشارقة توقع اتفاقية مع "فولتورن موتورز" ليكون مقرا لأول فروعها خارج أمريكا

وقعت إدارة سوق الحراج بالشارقة التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة اليوم بمقر السوق اتفاقية مع شركة فولتورن موتورز العالمية لتعديل السيارات.

تضمنت الاتفاقية - التي وقعها الممثل العالمي مالك الشركة تايريس جيبسون وأحمد جمعة المشرخ مدير سوق الحراج - إنشاء فرع لشركة فولتورن موتورز العالمية في سوق الحراج بالشارقة هو الأول لها على مستوى العالم خارج أمريكا مقرها الرئيسي.

وقال تايريس جيبسون إنه سعيد جدا بوجوده في الإمارات من أجل افتتاح أول فرع لفولتورن موتورز خارج أميركا ليكون الفرع الأول للشركة في العالم، وفقا لوكالة أنباء الإمارات، مؤكدا أن الإمارات تتمتع بتوفير تسهيلات هائلة وجاذبة من أجل الاستثمار في مختلف المجالات والأعمال وهي بيئة جاذبة وحيوية يتوافر فيها كل وكالات وشركات السيارات في العالم.

وأضاف : " سيكون مركزنا الذي سيتخذ سوق الحراج بالشارقة موقعا له بوابة الشركة الأم في المنطقة والشرق الأوسط عموما حيث نعتبر الإمارات واحدة من أهم المراكز على مستوى المنطقة في استقطاب وجذب التجار والمستثمرين من مختلف بلدان العالم .. وتعد بيئة حاضنة للاستثمار عموما ووكالات السيارات وتعديلها وتقنياتها خصوصا ".

ولفت إلى تركيز فولتورن موتورز على موضوع سلامة السيارات التي تعني بشكل أساسي تجنب حوادثها أو تقليل الأضرار الناتجة عنها للحفاظ على حياة وصحة الإنسان من خلال الوعي التام واستخدام أفضل وسائل سلامة السيارات في ظل توفير مواصفات الأداء وقوة التصميم التي تعتبر من أهم مجالات التنافس في عالم صناعة السيارات وتعديلها مع التأكيد على أن أمور سلامة السائق والركاب تقع في سلم أولويات فولتورن موتورز التي تحرص على أهمية الابتكار في التقنيات المتعلقة بتعديل السيارات وأنظمة الأمان والسلامة.

وأوضح أن فولتورن موتورز العالمية التي تمتلك فريق عمل بخبرات عريقة يتميز بشغف من أجل بناء مفاهيم التصميم الأكثر تطورا في العالم في مصنع إنتاج كبير ومميز.. يحرص على استخدام أحدث الوسائل والأدوات التقنية الأكثر تطورا من أجل الاستمرار في الإنتاج المبتكر بمواصفات مميزة وعالمية.

من جانبه قال أحمد جمعة المشرخ إن وجود الفرع الأول لشركة فولتورن موتورز في سوق الحراج يعتبر واحدا من الإضافات النوعية التي يعمل السوق على توفيرها من أجل المزيد من التميز وجذب المستثمرين والعملاء من داخل وخارج الدولة.

ولفت إلى حرص السوق على جذب المستثمرين في مختلف مجالات وقطاعات عالم السيارات خاصة في مجال تعديل السيارات حيث تشكل فولتورن موتورز واحدة من أبرز العلامات التجارية في عالم تعديل السيارات التي تحرص على تقديم المنتج بأعلى وأفضل حالات الجودة والتميز والسلامة والأمان وبما يناسب أيضا مع طبيعة البيئة الإماراتية بشكل خاص.

وأوضح مدى حرص إدارة السوق على توفير مختلف الخدمات والعلامات التجارية في عالم السيارات وتعديلاتها فتعديل السيارات يتضمن العمل على تحوير أو تغيير أداء أو شكل المركبة بما يشمل تغييرات في المظهر والجوهر أي من الداخل والخارج كما تشمل التعديلات التجميلية شكل السيارة لجعلها أكثر تميزا وجمالية عن نسخة الشركة المصنعة وتغييرات في الأداء من زيادة القدرة الحصانية للمحرك وغيرها لكن كل هذا لا يمكن أن يتم ونراه على أرض الواقع بمعزل عن أهمية السلامة والأمان والالتزام بالقوانين واللوائح المرورية التي تحرص شركة فولتورن موتورز العالمية وإدارة سوق الحراج عليها بكل دقة وعناية من أجل الحفاظ على حياة وأرواح الجميع.