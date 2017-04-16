تركيب 6 محطات لشحن سيارات تسلا في دبي

أعلنت شركة سيفن تايدز الرائدة في مجال تطوير المشاريع العقارية السكنية والفندقية الفاخرة، عن تركيب 6 محطات لشحن سيارات تسلا في ثلاثة من مشاريعها في دبي وهي منتجع وسبا نخلة دبي بإدارة أنانتارا، وفندق ديوكس دبي في نخلة جميرا، وفي فندق موفنبيك بوابة ابن بطوطة.

وتتواجد هذه المحطات عند مدخل كل فندق وستوفر تجربة سهلة ومريحة للضيوف الذي يقودون سيارات تسلا، وتسطيع أن تشحن البطاريات بطاقة تمكنها من السير لمسافة 90 كيلومتر خلال ساعة.

وقال عبدالله بن سليم، الرئيس التنفيذي لشركة "سيفن تايدز": "تعتبر الاستدامة من أهم الركائز الأساسية في مجالات أعمالنا، ونسعى بشكل دائم للحد من بصمتنا الكربونية ومساعدة الآخرين على فعل الشيء نفسه. وإننا سعداء للغاية بتوفير هذه المحطات مجاناً عبر فنادقنا من أجل الترويج لنمط حياة صحية والحفاظ على البيئة عبر الاعتماد على حلول متطورة للنقل".

وتسهم أجهزة الشحن في تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 لترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد في مجال الطاقة النظيفة والاقتصاد المستدام، والتي تهدف إلى توفير 7٪ من إجمالي إنتاج الطاقة في الإمارة من الموارد النظيفة بحلول عام 2020 والوصول إلى نسبة 25٪ بحلول العام 2030، و75٪ بحلول العام 2050.

ويمكن لهذه المحطات (The Destination Charger) شحن السيارات بطاقة 7-22 كيلوواط، خلال وقت يبلغ متوسطه 3-4 ساعات اعتماداً على مستوى البطارية.

وتركز دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير على زيادة عدد السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية على الطريق، ويوجد حالياً أكثر من 25 موقعاً محطة شحن على مستوى الدولة، حيث توجد في 18 موقعاً في دبي، وستة في أبوظبي، وواحدة في رأس الخيمة.

وتم الإعلان خلال العام الماضي أن ما يصل إلى 10 في المائة من المركبات الجديدة التي ستشتريها الهيئات الحكومية ستكون من السيارات الكهربائية والهجينة. ويشكل هذا التحرك جزءاً من مبادرة دبي للتنفل الأخضر، حيث تم تركيب 100 جهاز شحن في جميع أنحاء الإمارة منذ عام 2015.

وقد أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن إضافة 13 سيارة كهربائية إلى أسطولها في الفترة 2015-2016، وقامت بتثبيت 100 محطة في دبي. فيما وقعت شركة تسلا اتفاقية مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي في وقت سابق من هذا العام لبيع 200 سيارة كهربائية.

وأعلن إلون موسك، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة تسلا التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها، خلال زيارته الأخيرة إلى دبي عن دخول سيارات تسلا إلى سوق دولة الإمارات هذا الصيف من خلال مركز خدمة جديد قيد الإنشاء في دبي وسيتم إطلاق مركز آخر في مدينة أبوظبي في عام 2018.

وتشمل المبادرات الخضراء لشركة سيفن تايدز أيضاً استبدال جميع المصابيح الكهربائية بمصابيح LED في محفظة مشاريعها، وتطوير أنظمة الطاقة الشمسية لاستخدمها في المستقبل، بالإضافة إلى مشروع يتم تطويره لاستخدام مخلفات البناء كسماد. كما تساهم شركة سيفن تايدز في دعم مبادرة "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة" ومبادرة المدينة الذكية التي تشكل جزءاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على المدى الطويل لتحويل دبي إلى مدينة ذكية بالكامل.

وتشارك سيفن تايدز في معرض سوق السفر العربي الذي تنعقد فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة 24-27 أبريل 2017، ويمكن للراغبين بالاطلاع على مختلف المشاريع والخطط المستقبلية زيارة الجناح HC0270.