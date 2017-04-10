خلال 3 أشهر.. 16 ألف مخالفة استخدام الهاتف أثناء القيادة في دبي

حذر العميد سيف مهيّر المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، من استخدام الهاتف أثناء القيادة لما يسببه من مخاطر يهدد أرواح الأبرياء سواءً من مستخدمي الطرق أو الضحايا أنفسهم، مشيراً إلى أن استخدام الهاتف أثناء القيادة يشتت انتباه السائق، ويضاعف احتمال وقوع الحوادث، كونه يتسبب في تعطيل جزء كبير من الوظائف الحيوية الضرورية للقيادة الآمنة، كما أن قدرة الإنسان على التصرف بسرعة لتجنب الخطر القادم تقل في حال استخدام الهاتف خاصة في قراءة مواقع التواصل الاجتماعي، أو كتابة الرسائل النصية.



وقال العميد سيف المزروعي أن عقوبة استخدام الهاتف النقال بواسطة اليد أثناء القيادة تتمثل في غرامة قدرها (200) درهم و(4) نقاط مرورية، موضحاً أن الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي سجلت خلال الأشهر الثلاثة الماضية (16) ألفاً و(99) مخالفة استخدام الهاتف النقال بواسطة اليد أثناء القيادة، في حين سجلت خلال الفترة نفسها من العام الماضي (16) ألفاً و(393) مخالفة من هذا النوع، فيما بلغ مجموع مخالفات استخدام الهاتف في عام 2016م (60) ألفاً و(365)، بحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس.



وبين مدير الإدارة العامة للمرور أن شهر يناير 2017 شهد تحرير (5671) مخالفة استخدام الهاتف، مقابل (5471) مخالفة في الفترة نفسها من عام 2016م، وشهد فبراير 2017 تحرير (5152) مخالفة، مقابل (5247) مخالفة في 2016، وتم تحرير (5276) مخالفة في مارس 2017، مقابل (5675) مخالفة في مارس 2016م.

ودعا العميد سيف المزروعي مستخدمي الطريق إلى الالتزام بقواعد السير والمرور، وتفادي كل ما من شأنه أن يشغل السائق عن الطريق ويؤدي إلى الإهمال وعدم الانتباه أثناء القيادة، كالانشغال بالتحدث عبر الهاتف النقال بواسطة اليد أثناء القيادة، أو بكتابة رسائل نصية أو قراءة وسائل التواصل الاجتماعي، أو متابعة أية فديوهات، مهيباً بالسائقين التحلي بروح المسؤولية على الطريق، وعدم القيام بأي تهور يعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.



وأضاف العميد سيف المزروعي أن مرور دبي في هذا الصدد ستكثف من عمليات رصد ومتابعة هؤلاء الأشخاص الذين لا يلتزمون بقواعد السير والمرور لردعهم في مختلف المواقع، وذلك لتحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق.



