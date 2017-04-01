سيارة منحوتة بالكروم بمليون دولار في معرض أبوظبي

عرضت شركة كوهيل اليابانية ضمن جناحها في معرض أبوظبي للسيارات المنعقد حالياً، سيارة منحوتة بأشكال بديعة من مادة الكروم لاقت إعجاب الزائرين.

وأوضح كاتاوكا رئيس الشركة، وفقا لصحيفة البيان، أن الشكل الخارجي من السيارة يمتاز بأشكال بديعة نحتها أشهر رسامي الشركة بالكروم، موضحاً أن السيارة تلاقي إقبالاً في الصين واليابان وهونج كونج وتقوم الشركة بتصنيعها بالطلب المسبق.

ونوه إلى أن سعر السيارة يبلغ مليون دولار، مشيراً إلى أن فترة نحت شكلها الخارجي بأشكال معينة تستغرق ما بين 4 إلى 6 أشهر، والسيارة بها محرك بقوة 3500 حصان وبها 7 مقاعد وأسمتها الشركة «تويوتا بلفير».