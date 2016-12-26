تويوتا كورولا 2017﻿ تكتسي بلمسات الأناقة

طرحت الفطيم للسيارات في الإمارات، سيارة تويوتا كورولا 2017، المرتكزة على 50 عامًا من تاريخها الحافل بالنجاح وتجسّد كورولا 2017 تصميمًا أكثر ديناميكية وجاذبية وتطورًا، بالإضافة إلى مقصورة متميزة مذهلة، وأنظمة سلامة وأمان بتكنولوجيا حديثة والتي تتضمن الآن نظام التحكم بثبات المركبة، ومصابيح ضباب خلفية، ونظام مراقبة ضغط هواء الإطارات، والتي تأتي جميعها كميزات قياسية في جميع فئات كورولا.

وقال سعود عباسي، مدير الإدارة العليا لتويوتا في الفطيم للسيارات: "تعتبر تويوتا كورولا بالنسبة للكثيرين في دولة الإمارات العربية إرثًا ثمينًا ورمزًا للمتانة والموثوقية، وتقدم كل تتضمنه فلسفتها الأصلية من حيث متعة القيادة والثقة بالجودة العالية لجميع السائقين في أنحاء العالم. وتعزز كورولا 2017 مكانة هذا الطراز كأفضل سيارة سيدان صغيرة الحجم في السوق"

وأضاف: " تشكل تويوتا كورولا جزءًا كبيرًا من مبيعاتنا الأمر الذي يجعل منها المساهم الرئيسي في دعم صورة العلامة التجارية القوية لتويوتا التي رسختها لنفسها في دولة الإمارات العربية المتحدة"

احتفظت كورولا 2017 بنفس خيارات المحركات الحديثة ذات الكفاءة العالية وهي، سعة 1,6 لتر و2,00 لتر والتي تأتي جميعها في 3 فئات مختلفة، وبفضل ناقل الحركة الجديد ذو التعشيق المتغير المستمر، تقدم السيارة مستويات جديدة من الهدوء في التشغيل والكفاءة في استهلاك الوقود، تماشيًا مع التزامها في تقديم أعلى نسبة في الاقتصاد باستهلاك الوقود ومتعة القيادة في قطاع سيارات السيدان صغيرة الحجم.

تواصل كورولا 2017 ريادتها بأن تكون السيارة المفضلة لدى شريحة كبيرة من العملاء في الإمارات العربية المتحدة من خلال أسعارها التنافسية، وهي في الوقت ذاته تقدم أفضل قيمة مقابل المال بفضل انخفاض التكلفلة الإجمالية للملكية، ومعدل استهلاك الوقود المذهل الذي يعادل 18.1 كم/لتر في المحرك سعة 1.6 لتر و16.5 كم/لتر في المحرك سعة 2.0 لتر.

وتأتي كورولا في ثلاث فئات من محرك البنزين سعة 1.6 لتر، وبالنسبة لفئة كورولا SE، فهو يقدم إلى جانب ميزات السلامة الجديدة وظيفة مثبت السرعة، وإقفال الأبواب لاسلكيًا، ومصابيح LED خلفية، ووسائد هوائية أمامية مزدوجة، ونظام صوتي مع مشغل أقراص CD/مخرج صوت إضافي/مقبس USB/بلوتوث و4 مكبرات صوت، وأزرار تحكم في الهاتف/الصوت على المقود، بالإضافة إلى عجلات معدنية مقاس 15 بوصة.

أما عند اختيار الفئة الأعلى، تأتي كورورلا SE+ مزودة بجميع ميزات SE بالإضافة إلى حساسات توقف خلفية مع عجلات ألومنيوم 15 بوصة بدلاً من العجلات المعدنية.

وبالنسبة للفئة 1.6 لتر ليميتد، فهي مجهزة بعجلات ألومنيوم مقاس 16 بوصة، ومقود مكسو بالجلد، ونظام الدخول الذكي والتشغيل بضغطة زر، وعداد سرعة أوبتيترون مع شاشة TFT، ومقاعد خلفية قابلة للطي ومقسمة بنسبة 40:60، و6 مكبرات صوت، وأزرار تحكم على المقود في الصوت/الهاتف/شاشة عرض المعلومات المتعددة. تتميز هذه الفئة أيضًا بمرايا أبوبا قابلة للطي، ومقابض أبواب مزينة بالكروم، بالإضافة إلى مصابيح ضباب أمامية لمزيد من السلامة.

وتتمتع الفئة SE 2.0 لتر بنفس المواصفات الموجودة في نظيرتها 1.6 لتر، بينما تتميز بوجود 6 مكبرات صوت وعجلات ألومنيوم 15 بوصة.

وبالنسبة للفئة 2.0 لتر SE+، فهي مجهزة بعجلات ألومنيوم مقاس 16 بوصة، ومقود مكسو بالجلد، ونظام الدخول الذكي والتشغيل بضغطة زر، وعداد سرعة أوبتيترون مع شاشة TFT، ومقاعد خلفية قابلة للطية ومقسمة بنسبة 40:60، و6 مكبرات صوت، وأزرار تحكم على المقود في الصوت/الهاتف/شاشة عرض المعلومات المتعددة. تتميز هذه الفئة أيضًا بمرايا أبوبا قابلة للطي، ومقابض أبواب مزينة بالكروم، بالإضافة إلى مصابيح ضباب أمامية.

وتتمتع الفئة 2.0 لتر ليميتد بنفس المواصفات الموجودة في نظيرتها SE+، بينما تتميز بوجود مصابيح LED نهارية، ومصابيح LED أمامية، وتعديل مستوى الإضاءة الأمامية تلقائيًا، وفتحة سقف، ومكيف هواء أوتوماتيكي، حتى تكتمل باقة المواصفات.

تتوافركورولا 2017 في جميع صالات عرض تويوتا المنتشرة في الإمارات العربية المتحدة بثمانية ألوان خارجية مختلفة، منهما لونين جديدين كليًا: البيج المعدني، والبني الفانتوم المعدني.