"يعقوب شاهين" يوجه رسالة سلام إلى العالم من دبي

وجّه الفنان الفلسطيني يعقوب شاهين، الفائز بلقب النسخة الأخيرة من برنامج "أرب ايدول"، رسالة سلام إلى العالم من منصة منتدى الإعلام العربي في دورته السادسة عشرة في دبي، مستعرضاً خلالها جهود الشباب العربي في الترويج للأمل والتسامح في مقابل رسائل الكراهية التي يروج لها البعض.

كما سلط شاهين خلال جلسة "رسالة سلام" التي أدراها مازن الحايك، المتحدث الرسمي باسم مجموعة قنوات إم بي سي، الضوء على نموذج للشباب العربي المتقبل للجميع بغض النظر عن اللون أو العرق أو الدين.

وأكد شاهين، وفق الصفحة الرسمية للمنتدى الإعلامي العربي، أن اجماع العالم العربي عليه، واختيار الجمهور عبر التصويت له في برنامج "أرب أيدول" يحمله مسؤولية كبيرة في نشر رسالة المحبة والسلام والتعايش بين الناس، في ظل عالم عربي يواجه العديد من التحديات وتتصاعد فيه نبرات الطائفية والفرقة، كما أكد يعقوب على حمله للقضية الفلسطينية التي تحظى باهتمام كبير العالم العربي حتى نهاية الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح شاهين أنه مع الوضع الحرج الذي يمر به العالم العربي، فإن الشباب قادر على إعادة الأمل للشعوب العربية، وخير دليل على ذلك خروجه ومحمد عساف من أرض المعاناة وقدرتهم على تقديم رسالة فنية هادفة، وتحملهما قضية وطن يعاني القمع والاحتلال، وهو ما يعطي مثالاً حياً لغيرهم من الشباب في تحدي الصعوبات والتغلب على أوضاعهم الحياتية التي قد تعوق تقدمهم.

ومن الناحية الفنية، أشار محبوب العرب إلى رغبته في ترك بصمة واضحة في عالم الفن، عبر تقديمه العديد من الاعمال الجيدة التي تعكس شخصيته وأسلوبه في الغناء، مشيراً إلى أن الوسط الغنائي العربي به الكثير من الأصوات والأعمال الناجحة، لكنه في المقابل ليس خالياً من الأعمال التي لا تمت للفن الهادف والراقي بصلة.

كما لفت إلى ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي حول التقاط صورة له بجانب العلم الإسرائيلي، وعما تداوله البعض عن اكتسابه الجنسية الإسرائيلية، حيث أوضح شاهين أنه فلسطيني مسيحي يعيش في بيت لحم الفلسطينية، وأنه لم يترك موطنه أو يتنازل عن جنسيته لأي سبب من الأسباب، وأنه يحمل قضية وطنه أينما يكون في كل انحاء العالم.

وحول أعماله الفنية الجديدة أضاف شاهين أنه يقوم بتحضير لعمل فني يبث من خلاله قيم التعايش والحوار الحضاري بين الشعوب، بالتعاون مع الفنانين: كاظم الساهر وملحم زين ومحمد عساف، كما يضع حالياً بعض اللمسات النهائية على أغنية منفردة تحمل طابعه وشخصيته الغنائية.

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