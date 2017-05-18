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فنون وآداب

رينا بشور تنضم إلى داعش

أريبيان بزنس
الخميس، 18 مايو 2017
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رينا بشور تنضم إلى داعش
قالت رينا إنها تلعب دور بطولة في هذا المسلسل، مشيرة إلى أن القصص التي يتناولها العمل مستمدة من الواقع، بحيث إن كل ما سيعرض سبق وأن حصل في الحقيقة.

انتهت الفنانة السورية رينا بشور من تصوير مشاهدها في مسلسل " غرابيب سود" من إنتاج MBC ليعرض في شهر رمضان من العام الحالي.
ويتناول المسلسل تنظيم داعش في مدينة الرقة السورية وكيف ينضم الشباب والبنات لهذا التنظيم، وكذلك دور النساء فيه، ودور الأمراء في تحريك الأمور وإجبار الناس على الانضمام إليه.
 وفي تصريح صحفي قالت رينا إنها تلعب دور بطولة في هذا المسلسل، مشيرة إلى أن القصص التي يتناولها العمل مستمدة من الواقع، بحيث إن كل ما سيعرض سبق وأن حصل في الحقيقة.
وعن شخصيتها في العمل قالت:" ألعب دور أم الحارث وأكون قائدة لكتيبة تحمل اسم أم الحارث، لكني لن أدخل في تفاصيل الشخصية كي لا أحرقها قبل العرض".
 يشار إلى أن رينا بشور شاركت في السابق في مجموعة أعمال خليجية وبدوية، في اليمن والكويت وغيرها، كما وظهرت في بداياتها ببرامج كوميدية لتلفزيون دبي.
ويشارك في بطولة "غرابيب سود" نخبة من نجوم الدراما العربية ومن عدة بلدان ويزيد عددهم عن الثلاثين نجما ومنهم: من مصر سيد رجب ودينا وسمر علام ومن الخليج مروة محمد مرام البلوشي منى شداد ومحمود بو شهري وعيسى دياب وعلي السعد، ومن سورية محمد الأحمد  شادي الصفدي وديمة الجندي وأسيل عمران من السعودية ومن العراق عزيز خيون.


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