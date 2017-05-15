تهديد بمقاضاة"فيس بوك" بعد عرض فيديو مخلّ لملك تايلاند

موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" حجب فيديو يظهر فيه ملك تايلاند وهو يرتدى "تى شيرت" قصير يظهر "التاتو" على جسده أثناء تجوله فى أحد مراكز التسوق قبل أن يتولى مقاليد المملكة.

وكانت رويترز قد نقلت عن هيئة منظمة للاتصالات في تايلاند أن فيسبوك تايلاند قد يواجه إجراء قانونيا هذا الأسبوع بعد أن نبهت السلطات شركة فيسبوك إلى ضرورة حذف المحتوى الذي يُعد خطرا على الأمن الاجتماعي أو يخرق قوانين العيب في الذات الملكية. وصعدت الحكومة العسكرية في تايلاند الرقابة على الانترنت ولاسيما الاهانات المتصورة للنظام الملكي منذ سيطرتها على السلطة في انقلاب وقع عام 2014 وقالت اللجنة الوطنية للإذاعة والاتصالات إن شركة فيسبوك تقاعست عن حذف 131 من بين 309 عناوين الكترونية على موقعها تشكل تهديدا للأمن أو خرقا لقانون العيب في الذات الملكية والذي يجرم تشويه سمعة أو إهانة أو تهديد الملك أو الملكة أو ولي العهد أو الوصي على العرش. وتشكل تلك العناوين جزءا من نحو 6900 عنوان على الانترنت أمر القضاء التايلاندي بحذفها أو إغلاقها منذ عام 2015 . وقال تاكورن تانتاسيث الأمين العام للجنة إنه تم إعطاء فيسبوك مهلة حتى يوم الثلاثاء لحذف العناوين البالغ عددها 131. وأردف قائلا إذا ظلت فيسبوك تُظهر المحتوى الذي اعتبرته الأوامر القضائية في تايلاند غير قانوني سيتعين اتخاذ إجراء ضد فيسبوك تايلاند.



الفيديو المثير للجدل يظهر الملك الجديد وهو يرتدى "تى شيرت" أصفر فاقع قصير، وبناء على طلب من الحكومة التايلاندية، قام موقع فيس بوك بحجب الفيديو أمام المستخدمين فى تايلاند، رغم أنه متاح للمستخدمين فى الدول الأخرى. ويظهر الملك ماها فاجيرالونكورن فى الفيديو وهو يسير إلى جانب امرأة، وعدد من الرجال يبدو أنهم حراس له. ورغم أن صور مماثلة للملك انتشرت من قبل على الانترنت، إلا أن هذا يعتقد أنه الفيديو الأول له قبل أن يصبح ملكًا ويغير زيه ليكون أكثر تحفظا. وأرجح موقع "فيس بوك" أن الفيديو تم حجبه استجابة لطلب من السلطات التايلاندية.