"اتحاد الناشرين العرب" يطالب بمحاسبة "جوجل" لانتهاكاتها للمحتوى العربي

اتفق المشاركون ضمن فعاليات مؤتمر دبي الدولي للنشر، بأهمية وضع آليات ومصوغات قانونية وجزائية، لمحاسبة محرك البحث العالمي "جوجل"، على انتهاكاته الجسيمة للمحتوى العربي، أبرزها ظاهرة القرصنة، وتجاوزه لتشريعات حقوق الملكية الفكرية المعمول بها في عدة دول عربية.

وشهدت الجلسة التي أقيمت، صباح أمس، بفندق انتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي، مشاركة الشيخة بدور بنت سلطان بن محمد القاسمي، المؤسس والرئيس الفخري لجمعية الناشرين الإماراتيين، والرئيس التنفيذي لمجموعة كلمات للنشر، وريتشارد تشاكين، رئيس جمعية الناشرين الدوليين والمدير التنفيذي لـــ «بلومزبري» للنشر، ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب.

ووفق صحيفة الإتحاد، استمرت الشيخة بدور بنت سلطان بن محمد القاسمي، في تأكيدها بأنه حان الوقت وبشكل محوري وضروري تأسيس مركز متخصص لإدارة النسخ في العالم العربي، والذي دعت إلى تأسيسه مسبقاً في «الملتقى الإماراتي لحقوق النسخ 2017»، الذي أقيم في فبراير الماضي، موضحة سموها بأنه من خلال تأسيس وعي عبر مركز متخصص، يحمل صفة المسؤولية المستقلة، ضمن آليات عمل احترافية، هو الحل الأنسب في الوقت الحالي، تجاه ما يواجه المحتوى العربي من انتهاكات لحقوق الملكية الفكرية.

ومن جهته، اعتبر محمد رشاد، أن قضايا صناعة النشر في العالم العربي، تحتاج وبشكل رئيسي إلى قرارات سيادية، وتدخل من قبل الحكومات العربية، لوضع أطر تنسيقية وتنظيمية، من بينها مواجهة محرك البحث العالمي «جوجل»، وذلك برفع قضايا حقوق الملكية الفكرية، والتنسيق بين الجهات المعنية في تشريع القوانين، بين دول العالم والوطن العربي عبر استثمار مظلة جامعة دول العربية.

وأضاف محمد رشاد أن الوعي الخاص بأهمية الملكية الفكرية، لا يزال غير مرسخ في البعد الفكري والثقافي لدى الفرد العربي، مؤكداً أن المحتوى العربي كبير ومهم، ومن انتبه على هذا، هو «جوجل»، ونحن كناشرين نظلم أنفسنا بسبب الظروف المحيطة، ولكنه حان الوقت لاتخاذ موقف فعلي وجاد، للوقوف أمام ما يستبيحه جوجل لنفسه.