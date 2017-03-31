"ماجد الفطيم للسينما" تحصد جائزة "الإنجاز العالمي في العرض" في لاس فيغاس

حصدت "ماجد الفطيم للسينما"، مالكة العلامة التجارية "فوكس سينما" في الشرق الأوسط، جائزة "الإنجاز العالمي في مجال العرض" خلال مؤتمر سينماكون، أكبر وأهم ملتقى لقطاع السينما في العالم، والمنعقد في لاس فيغاس.

وتم ترشيح "فوكس سينما" إلى جانب لاعبين رائدين في القطاع من حول العالم، وتمت الإشادة بريادة العلامة في مجال الابتكار في قطاع الترفيه، تحت إشراف رئيسها التنفيذي كاميرون ميتشل.

وتحظى جائزة "الإنجاز العالمي في مجال العرض" بمكانة مرموقة في القطاع، وتمثل شهادة حقيقية على التزام "فوكس سينما" بتقديم عروض سينمائية رفيعة المستوى لعملائها.

ووفق صحيفة الخليج، قال كاميرون ميتشل، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للسينما: إنه لشرفٌ لنا أن تحظى جهودنا ومثابرتنا كعلامة وُلدت في منطقة الشرق الأوسط أواخر التسعينات بالتقدير والثناء على نطاق عالمي. إن قطاع الترفيه مفعمٌ بالمنافسة، ويشكل وجود منصات مثل «سينماكون» دليلاً على التزام القطاع بتلبية الطلب المتنامي على توفير تجربة أفضل وأكثر تفاعلاً وحيوية للعملاء.

وقدمت ذراع أعمال السينما لدى مجموعة ماجد الفطيم خدماتها لأكثر من 60 مليون من عشاق السينما على مدى 16 عاماً مضت، وتحتل حالياً الريادة من حيث الإيرادات في قطاع السينما في الشرق الأوسط.

وفي سياق جهودها للتميز من خلال تطوير العديد من مفاهيم التجارب السينمائية المتكاملة، استحوذت العلامة التجارية «فوكس سينما» على حصة سوقية أعلى من المعدل المتوسط في جميع الأسواق التي تعمل بها. ونجحت بعض دُورها الأفضل أداءً في خلق صدى عالمي لها بما في ذلك فرعها في مول الإمارات الذي حقق أعلى مستوى مبيعات من بين 1,102 صالة آيماكس حول العالم.

وقال أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للمشاريع: نحن فخورون بأن نرى التقدير الكبير الذي حصدته شركة ماجد الفطيم للسينما في مؤتمر سينماكون لهذا العام.

وعلى الرغم من دخولنا في مجال السينما منذ عام 1999، إلا أننا أسسنا علامة فوكس سينما منذ ستة أعوام فقط وفق استراتيجية طموحة تقوم على الابتكار. واليوم، نجحنا في تطوير هذه العلامة لتصبح الأكثر حيوية في المنطقة، ولتكون قادرة على المنافسة مع علامات تجارية رائدة من حول العالم. وإننا نتطلع قدماً إلى خلق مزيد من التجارب الفريدة والجديدة التي تتخطى كل ما هو تقليدي، وتعزز تقدّم القطاع من أجل تحقيق أسعد اللحظات لعشاق الأفلام.