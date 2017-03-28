ملياردير إماراتي ينتج 4 أفلام للمخرج المصري خالد يوسف بميزانية مفتوحة

(رويترز) - قال الملياردير الإماراتي خلف أحمد الحبتور اليوم الثلاثاء إنه اتفق مع المخرج المصري خالد يوسف على تمويل إنتاج أربعة أفلام له بميزانية مفتوحة رغم أنه لا يستهدف تحقيق أي أرباح من وراء ذلك.

وقال الحبتور في مقابلة مع رويترز بأحد فنادق القاهرة "الإنتاج ليس عملي ولكن نحاول دعم والارتقاء بمستوى الإنتاج والسينما العربية. "لاأتوقع ربحا ولا غنى أبدا من هذه الأفلام. اتفقت مع خالد يوسف على أن نبدأ بأربعة أفلام كبداية.

لم نحدد أي مبلغ لإنتاج الأفلام لكن الميزانية التي سيحتاجها خالد ستكون موجودة." ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وقال الحبتور، الذي يرأس واحدة من كبرى الشركات العائلية في الإمارات العربية المتحدة، ردا على سؤال عن رؤيته للاقتصاد المصري ومستقبله "في الوقت الحاضر ليس لنا استثمارات في مصر. استثماراتنا تتركز في الإمارات وأوروبا وأمريكا.

"نفكر في مصر وأعيننا عليها لكن الأمور فيها صعوبة وليست بالسهولة التي نتمناها. لا أستطيع تحديد وقت للاستثمار فيها."

تعمل مجموعة الحبتور في مجالات الضيافة وتملك 14 فندقا منها سبعة فنادق في الإمارات كما تعمل في قطاعات السيارات والعقارات والتعليم.

وأضاف الحبتور "مصر بلد عظيمة فيها جميع الأشياء التي يتمناها أي شخص ولا بد من أن تعمل أكثر على تسهيل الأمور وعمل ترويج ودعاية للاستثمار بها."

وتمسك الحبتور بتصريحات سابقة له عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2016 عندما قال إن أموالا خليجية ستخرج من الولايات المتحدة في حالة فوزه بالانتخابات.

وقال اليوم "نعم أنا صرحت بذلك. ربنا أعطانا الاحساس والعقل... في حالة وجود أحد يكرهنا كيف نذهب (للاستثمار) عنده؟!"

وأضاف الحبتور الذي عمل مع ترامب في مشروع توقف عام 2008 "أمريكا بلد عظيم وشعب عظيم وأصدقائي هناك أكثر من الأصدقاء العرب. لكن هذا لا يعني أن يضر الرئيس الأمريكي بأمريكا."