Arabian business
فنون وآداب

ملياردير إماراتي ينتج 4 أفلام للمخرج المصري خالد يوسف بميزانية مفتوحة

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 28 مارس 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
ملياردير إماراتي ينتج 4 أفلام للمخرج المصري خالد يوسف بميزانية مفتوحة
المخرج المصري خالد يوسف

(رويترز) - قال الملياردير الإماراتي خلف أحمد الحبتور اليوم الثلاثاء إنه اتفق مع المخرج المصري خالد يوسف على تمويل إنتاج أربعة أفلام له بميزانية مفتوحة رغم أنه لا يستهدف تحقيق أي أرباح من وراء ذلك.

 

وقال الحبتور في مقابلة مع رويترز بأحد فنادق القاهرة "الإنتاج ليس عملي ولكن نحاول دعم والارتقاء بمستوى الإنتاج والسينما العربية. "لاأتوقع ربحا ولا غنى أبدا من هذه الأفلام. اتفقت مع خالد يوسف على أن نبدأ بأربعة أفلام كبداية.

 

 

 لم نحدد أي مبلغ لإنتاج الأفلام لكن الميزانية التي سيحتاجها خالد ستكون موجودة." ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.

 

 

 

وقال الحبتور، الذي يرأس واحدة من كبرى الشركات العائلية في الإمارات العربية المتحدة، ردا على سؤال عن رؤيته للاقتصاد المصري ومستقبله "في الوقت الحاضر ليس لنا استثمارات في مصر. استثماراتنا تتركز في الإمارات وأوروبا وأمريكا.

 

 

"نفكر في مصر وأعيننا عليها لكن الأمور فيها صعوبة وليست بالسهولة التي نتمناها. لا أستطيع تحديد وقت للاستثمار فيها."

 

 

تعمل مجموعة الحبتور في مجالات الضيافة وتملك 14 فندقا منها سبعة فنادق في الإمارات كما تعمل في قطاعات السيارات والعقارات والتعليم.

 

 

وأضاف الحبتور "مصر بلد عظيمة فيها جميع الأشياء التي يتمناها أي شخص ولا بد من أن تعمل أكثر على تسهيل الأمور وعمل ترويج ودعاية للاستثمار بها."

 

 

وتمسك الحبتور بتصريحات سابقة له عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2016 عندما قال إن أموالا خليجية ستخرج من الولايات المتحدة في حالة فوزه بالانتخابات.

 

 

وقال اليوم "نعم أنا صرحت بذلك. ربنا أعطانا الاحساس والعقل... في حالة وجود أحد يكرهنا كيف نذهب (للاستثمار) عنده؟!"

 

 

وأضاف الحبتور الذي عمل مع ترامب في مشروع توقف عام 2008 "أمريكا بلد عظيم وشعب عظيم وأصدقائي هناك أكثر من الأصدقاء العرب. لكن هذا لا يعني أن يضر الرئيس الأمريكي بأمريكا."

المزيد من أخبار مصر

تعليقات

المزيد في فنون وآداب

حاكم الشارقة يحوز جائزة سايمون ماستر الرفيعة في معرض لندن للكتاب

إماراتيتان تحصدان جوائز الشرق الأوسط لأفلام المرأة

"اتحاد الناشرين العرب" يطالب بمحاسبة "جوجل" لانتهاكاتها للمحتوى العربي

فوز كوبليكيدو بجائزة "دبي كانفس" بلوحة عن الأطفال والسعادة

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

خفض السرعة على شارعي الشيخ محمد بن زايد والإمارات من 120 إلى 110 كم

نيمار يقود البرازيل لضمان التأهل لكأس العالم

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »