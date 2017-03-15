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فنون وآداب

حاكم الشارقة يحوز جائزة سايمون ماستر الرفيعة في معرض لندن للكتاب

أريبيان بزنس
الأربعاء، 15 مارس 2017
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حاكم الشارقة يحوز جائزة سايمون ماستر الرفيعة في معرض لندن للكتاب
جائزة سايمون ماستر الرفيعة تمنح لأكثر الأشخاص تأثيرا في عالم النشردوليا

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أن الشارقة غدت رمزا للثقافة والفكر والتراث في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة العربية بأسرها نظرا لدورها الرائد كراعية للفنون من خلال غرسها للقيم الجمالية والثقافية الحقيقية.

 

وقال سموه "نحن فخورون بقدرتنا على ترسيخ هوية ثقافية متوازنة تراعي جذورنا الإسلامية وتراثنا التاريخي".

 

 

جاء ذلك في كلمة لسموه ألقاها الليلة الماضية بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي  المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة "كلمات" خلال حفل توزيع جوائز التميز الدولية لمعرض لندن للكتاب ومنح سموه جائزة سايمون ماستر الرفيعة في دورتها الثالثة نظير مسيرته العلمية وجهوده الثقافية المحلية والدولية وعطائه الفكري الكبير، وفق وكالة أنباء الإمارات.

 

 

وقال صاحب السمو حاكم الشارقة في كلمته : "اسمحوا لي في مستهل هذه الكلمة أن أعبر عن بالغ سروري وتشرفي بقبول جائزة سايمون.. لقد أثبت التاريخ مرارا وتكرارا أن الثقافة الأساس في بناء الحوار الإنساني وتجسير التفاهم والوئام بين شعوب العالم كافة بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجغرافيا ".

 

 

وأضاف سموه "لا شك أن التعطش للمعرفة والرغبة في التعرف على تقاليد وتجارب إنسانية جديدة يسهم في خلق روابط عالمية لها تأثير أكبر بكثير من المدن الجديدة أو القوى العسكرية لأن المحرك الحقيقي للحضارة دائما ما يستند على روح الشعب الذي يصنع هذه الحضارة وعلى مدى حبه وتمسكه بثقافته".

 

 

 

وقال سموه "نحن فخورون اليوم بأن غدت الشارقة رمزا للثقافة والفكر والتراث في دولة الإمارات العربية المتحدة و المنطقة العربية بأسرها نظرا لدورها الرائد كراعية للفنون من خلال غرسها للقيم الجمالية والثقافية الحقيقية كما نحن فخورون بقدرتنا على خلق هوية ثقافية متوازنة تراعي جذورنا الإسلامية وتراثنا التاريخي".

 

 

وأضاف سموه "لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر إلى معرض لندن للكتاب ومديرته السيدة جاكس توماس على هذه الجائزة وهنا اسمحوا لي أن أغتنم هذه الفرصة كي أؤكد أن الشارقة ستواصل جهودها الرامية إلى تعزيز العلاقات الدولية من خلال التعاون الثقافي العالمي.. أشكركم مرة أخرى على هذا الشرف وأتمنى لكم جميعا التوفيق في معرض لندن للكتاب ونتطلع إلى الترحيب بكم في إمارة الشارقة".

 

 

وبدأ الحفل بكلمة للسيدة جاكس توماس مدير معرض لندن للكتاب أكدت فيها أن جائزة سايمون ماستر الرفيعة تمنح لأكثر الأشخاص تأثيرا في عالم النشردوليا تقديرا لمسيرة أولئك الأشخاص وعطاءاتهم المختلفة وجهودهم المتواصلة في خدمة الثقافة والمثقفين.

 

 

وأوضحت خلال كلمتها أهداف الجائزة التي تسعى إلى ربط المجتمعات الدولية بمختلف لغاتها وبيئاتها وثقافاتها من خلال الكتاب، وأكدت أن صاحب السمو حاكم الشارقة خير من يستحق أن يمنح هذه الجائزة كونه عمل وخلال ما يربو على ثلاثة عقود على أن ينهض بالثقافة في إمارته حتى جعلها منارة ثقافية علمية في مختلف العلوم والفنون والآداب.

 

 

ولفتت إلى أن عطاءات سموه امتدت لخدمة الثقافة والمثقفين في مختلف المجالات في جميع أقطار العالم العربي وعمل جاهدا على تعريف الآخر بكنوز الثقافة العربية والإسلامية من خلال مشاركاته الدولية في مختلف المحافل الثقافية ليقدم صورة حقيقية عن ثقافة بيئته العربية والإسلامية فضلا عن ذلك كله فهو يحمل شهادات أكاديمية بدرجات علمية عالية ساهمت وبلا شكل في خلق فكر مستنير وواضح لإمارته ولمشاريعه التنموية الثقافية والعلمية.

 

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