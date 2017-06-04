البرامج الخليجية والكوميدية تتصدر على "غوغل" و"يوتيوب" بأول أسبوع من رمضان

أعلنت شركة Google يوم الأحد عن المسلسلات، المأكولات، والجمعيات الخيرية الأكثر رواجاً خلال الأسبوع الأول من رمضان في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأعلنت الشركة أيضاً عن قائمة المقاطع الفيديو الأكثر شعبية على منصة YouTube والتي تضمنت المسلسلات الرمضانية بجانب أعمال من صناع المحتوى الخاص ب YouTube.
ووفق الموقع الإلكتروني لصحيفة مينا هيرالد، تصدر “مسلسل رمانة” و”مسلسل كان في كل زمان” قائمة المسلسلات الأكثر رواجاً على محرك بحث.
أما بالنسبة لYouTube، احتلت الكوميديا المركز الأول والثاني مع برنامج “هاني هز الجبل” و”مسلسل شباب البومب.” أما بالنسبة للمنظمات الخيرية، تصدرت جمعية نور دبي ودبي للعطاء لائحة الجمعيات الأكثر شعبية على محرك بحث Google.
وفيما يلي نتائج أول أسبوع رمضان:
المسلسلات الأكثر رواجاً على محرك بحث Google
1. مسلسل رمانه
2. مسلسل كان في كل زمان
3. مسلسل الهيبة
4. مسلسل اليوم الاسود
5. مسلسل غرابيب سود
6. مسلسل دار الزين
7. رامز تحت الارض
8. شعبية الكرتون
9. باب الحارة الجزء التاسع
10. شباب البومب 6
مقاطع الفيديو الأكثر رواجاً على YouTube
1. هاني هز الجبل – الحلقة الثانية
2. مسلسل شباب البومب 6 – الحلقه الثانية
3. #تحدي الهمس الرمضاني مع شبل قطر
4. شاروخان فى مواجهة سحلية رامز جلال ورد فعله بعد اكتشاف مقلب رامز تحت الأرض
5. بيتي ولا سفري؟؟ | سوينا مسبح سلايم – السعودي ريبورترز
6. شعبية الكرتون 12 | الحلقة 2
7. مسلسل كفر دلهاب – الحلقة الأولى
8. مسلسل على قد الحال – الحلقة 1
9. مسلسل رمانة – الحلقة 1
10. تيم شو الحلقة 1 – الشخصية الغامضة مع فيحان والمضيوم
الجمعيات والهيئات الخيرية الأكثر بحثاً على محرك بحث Google
1. نور دبي
2. دبي العطاء
3. الخليج للأعمال الخيرية
4. جمعية دار البر
5. تكاتف
6. مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال
7. صندوق الزكاة
8. مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي
9. هيئة آل مكتوم الخيرية
10. مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية
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