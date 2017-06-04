البرامج الخليجية والكوميدية تتصدر على "غوغل" و"يوتيوب" بأول أسبوع من رمضان

أعلنت شركة Google يوم الأحد عن المسلسلات، المأكولات، والجمعيات الخيرية الأكثر رواجاً خلال الأسبوع الأول من رمضان في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأعلنت الشركة أيضاً عن قائمة المقاطع الفيديو الأكثر شعبية على منصة YouTube والتي تضمنت المسلسلات الرمضانية بجانب أعمال من صناع المحتوى الخاص ب YouTube.

ووفق الموقع الإلكتروني لصحيفة مينا هيرالد، تصدر “مسلسل رمانة” و”مسلسل كان في كل زمان” قائمة المسلسلات الأكثر رواجاً على محرك بحث.

أما بالنسبة لYouTube، احتلت الكوميديا المركز الأول والثاني مع برنامج “هاني هز الجبل” و”مسلسل شباب البومب.” أما بالنسبة للمنظمات الخيرية، تصدرت جمعية نور دبي ودبي للعطاء لائحة الجمعيات الأكثر شعبية على محرك بحث Google.